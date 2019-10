von Günther Vasel

Der Gemeinderat von Volkertshausen hat über das Thema Ganztagesbetrieb an der Grundschule diskutiert. Schon für das Schuljahr 2019/2020 musste das Ganztageskonzept auf Veranlassung der Landesregierung umgestellt werden.

Konnten die Eltern vorher entscheiden, an welchen Wochentagen ihr Kind den Ganztagesbetrieb bis 16:15 Uhr in Anspruch nehmen sollte, mussten sie sich jetzt für eine Betreuung an vier Tagen bis 16:15 Uhr entscheiden oder ganz verzichten.

Bisherige Regelung bleibt vorerst

In einer Umfrage sollten die Eltern sich für andere Möglichkeiten entscheiden: Entweder Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Donnerstag, jeweils bis 16.15 Uhr oder an den gleichen Tagen jeweils bis 15:15 Uhr.

Das Konzept Dienstag bis Donnerstag, jeweils bis 15:15 Uhr, fand den meisten Anklang, berücksichtigte aber nicht alle Bedürfnisse. Nun muß die Gemeinde klären, wie eine etwaige Verlängerung realisiert und finanziert werden könnte. Da die Gemeinderäte aus diesen Gründen keine einvernehmliche Lösung fanden, wird die Regelung „vier Tage bis 16:15 Uhr“ zunächst beibehalten.

Masterplan für Breitbandversorgung

Ein weiteres Thema der Ratssitzung war die Versorgung der Gemeinde mit Breitband-Internetzugängen. Die Gemeinde hatte 2018 einen Zuschuss von 50 000 Euro für die erforderlichen Planungs- und Beratungsleistungen erhalten und die Firma txtVivax in Backnang mit den Arbeiten betreut. Deren Masterplan ist inzwischen fertiggestellt und wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Arthur Ohlhäuser von txtVivax erläuterte die Planungen. Ziel sei es, flächendeckend gigabitfähige Anschlüsse für jeden Haushalt zur Verfügung zu stellen.

Die Förderung von Bund und Land von zusammen 90 Prozent sei aber von vielen Faktoren abhängig. Förderwürdig seien beispielsweise nur Anschlüsse von unter 30 Megabit. Um das Netz für Glasfasertechnik auszubauen, sind in der Gemeinde allein 5,4 Millionen Euro für Tiefbauarbeiten notwendig. Die passive Technik, also nur die Rohre und Verteilerkästen, kosten nach dieser Schätzung 7 Millionen Euro. Für private Nutzer endet die Förderung an der Innenseite der ersten Kellerwand. Mit diesem Masterplan ist die Gemeinde nun in der Lage, weitere erforderliche Schritte zu unternehmen.