Der unbekannte Fahrer eines Ford-Transit hat in der Nacht zum Sonntag zwischen 21 und 24 Uhr die Hauptstraße in Volkertshausen in Richtung Aach befahren und ist laut Polizei in Höhe des Gebäudes Nummer 65 zu weit nach rechts geraten, weshalb er ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto Dodge streifte. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Anhand der vorgefundenen Spuren dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Ford-Transit ab Baujahr 09/13 handeln. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, in Verbindung zu setzen.