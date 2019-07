Die Hauptversammlung des Sportvereins Volkertshausen im neuen Clubheim auf dem Sportgelände Bärenloh war trotz sportlichen Defiziten durch eine optimistische Grundstimmung geprägt. Nicht nur für die vielen Sportclubs und Fans der umliegenden Gemeinden, auch für einige der Mitglieder sind die neuen Räumlichkeiten des Sportvereins noch immer ein Hingucker, so die Pressemitteilung.

Gerade auch mit den anstehenden Abrissarbeiten der alten Wiesengrundhalle inklusive dem altem Clubheim im Hintergrund, versprühte die Versammlung geradezu Gefühle des Neuanfangs. Reiner Zimmermann, 1. Vorsitzender des Sportvereins, freute sich, die etwa 50 Gäste begrüßen zu dürfen und sprach dabei einen besonderen Gruß an den noch nicht allzu lange amtierenden Bürgermeister Markus Röwer aus.

Reiner Zimmermann ließ auch gleich zu Beginn das zurückliegende Vereinsjahr Revue passieren und blickte stolz auf die zahlreichen Veranstaltungen und erfolgreichen Projekte der vergangenen zwölf Monate. Das waren zum Beispiel drei Tage voller Einsatz beim Käfertreffen der Käferfreunde Volkertshausen im Juli 2018, zwei Monate später die alljährliche Alteisensammlung und zu alldem lief parallel wohl eines der größten Projekte des Vereins seit seiner Gründung: der Bau und die Fertigstellung der neuen Umkleidekabinen sowie des neuen Clubheims auf dem eigenen Sportgelände.

Große Kraftakte wurden 2018 bewältigt

Der Neubau der eigenen Räumlichkeiten war für den Sportverein von großer Bedeutung, da die bisherigen Gegebenheiten mit dem Abriss der alten Wiesengrundhalle schwinden sollten und die Lage der neuen Halle für den Sportbetrieb eher ungünstig ist. Zu diesen Kraftakten kam dann zum Jahresende noch die Organisation des Weihnachtstheaters, bei dem die örtlichen Vereine Jahr für Jahr wechselnd für das leibliche Wohl und spannende Preise bei der Tombola sorgen.

Auch im Jahr 2019 packten die Aktiven- und Jugendmannschaften bei vielen Arbeitseinsätzen gemeinsam an. „Das alles hat schon viel Kraft und Zeit in Anspruch genommen“, resümierte Zimmermann. Er möchte im gleichen Atemzug aber verdeutlichen, dass all dieser Einsatz zur Zukunftssicherung des Vereins nötig und wichtig sei. Ein wichtiges Ziel sei hierbei auch der Wiederaufstieg in die Kreisliga A der 1. Mannschaft.

Trotz Abstiegs bleiben die Spieler

Die Aktiven der Herren schlossen die Saison 2018/2019 der Kreisliga A mit enttäuschenden 13 Punkten ab und rutschten somit für die kommende Runde in die Kreisliga B ab. Der Spielausschussvorsitzende Tobias Eckert war mit der sportlichen Leistung seiner Jungs dementsprechend unzufrieden. Was ihn aber positiv stimmt, ist die geringe Anzahl an Spielern, die den Verein zur kommenden Saison verlassen werden. Dies zeuge von einer vorbildlichen Vereinsarbeit und einer tollen Team-Chemie, die sich der Verein zusammen mit dem Trainer-Team Ivo Loß und Sebastian Eckert aufgebaut haben. Um die aktiven Mannschaften aber auch dauerhaft und langfristig wettbewerbsfähig zu halten, solle weiterhin der Jugendbereich verstärkt und ausgebaut werden.