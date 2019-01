Eigentlich wollte er an den Weihnachtsfeiertagen an einem Segelschiff-Modell basteln, stattdessen unternahm er die ersten Schritte im Bürgermeister-Wahlkampf. Marcus Röwer hat sich nach eigenen Angaben über die Festtage dazu entschieden, für das Bürgermeister-Amt in Volkertshausen zu kandidieren. Nun hat er einen "kurzen, aber intensiven Wahlkampf" vor sich. Dazu gehört auch, dass er seine Themen und Ziele erklären will und muss: Er wolle erhalten, was bereits gut ist, und optimieren, was noch Potenzial hat. "Es ist schon eine besondere Gemeinde. Klein aber oho", sagt der 31-Jährige. Als Themen nennt er beispielsweise den Wohnraum, wo er bestehende Räume im Ort durch Nachverdichtung besser nutzen und auch neue Flächen schaffen wolle.

Eigentlich ist er Volkertshauser

Wenn Marcus Röwer nach seinem Bezug zum Ort gefragt wird, muss er nicht lange überlegen: Verwandtschaft lebt dort ebenso wie einige Freunde, seine Oma verbrachte ihre letzten Lebensjahre in der Gemeinde – und genau genommen ist auch er selbst ein Volkertshauser. Denn Marcus Röwer wurde in Australien geboren und als seine Familie drei Jahre später wieder nach Deutschland zog, wohnte sie anfangs in Volkertshausen. Zwischenzeitlich hat Marcus Röwer einige Stationen und auch Orte in seinem Lebenslauf gesammelt: Nach dem Abitur in Singen hat er in Konstanz Politik- und Verwaltungswissenschaft studiert, aktuell wohnt er in Radolfzell-Böhringen. Die Arbeit führt ihn ins Landratsamt Tuttlingen, wo er im Ordnungsamt für Gewerbe-, Gaststätten- und Heimrecht zuständig ist. Dem Hegau möchte der 31-Jährige treu bleiben: Als Bürgermeister in Volkertshausen könnte er weiter in einer Verwaltung arbeiten, aber mehr Verantwortung übernehmen und viel mit Menschen zusammen arbeiten. Dafür werde er dann gerne auch erneut zum Einwohner der Gemeinde.

Er kann nicht versprechen, dass es klappt, aber dass er sich dafür einsetzt

Diese Menschen fragt er nun auch, welche Themen sie bewegen. Ihm selbst sei zum Beispiel aufgefallen, dass es trotz guter Infrastruktur keine Wohnangebote speziell für Senioren gebe. Dabei sei es schade, wenn Menschen für die letzte Zeit noch wegziehen müssen. "Ich kann nicht versprechen, dass es klappt, aber dass ich mich der Sache annehmen werde und darauf hinzuwirken, dass etwas Bedarfsgerechtes kommt", sagt Röwer. Auch eine Zukunftswerkstatt als Form von Bürgerbeteiligung könne er sich vorstellen, bei der Einwohner erst ihre Wünsche äußern und dann gemeinsam konkrete Schritte erarbeiten können. So könne man gemeinsam ein Leitbild für die Gemeinde erarbeiten. "Das möchte ich den Volkertshausern nicht überstülpen", sagt Röwer. Er könne aber moderieren und koordinieren, die Verwaltung müsse anschließend auch konkrete Schritte erarbeiten.

Röwer sieht sich der Aufgabe gewachsen – und will mit anpacken

"Ein Bürgermeister in Volkertshausen kann sich nicht nur um Politisches und Repräsentatives kümmern, sondern muss auch mit anpacken – das ist in jeder kleinen Gemeinde so und hier umso mehr", sagt der 31-Jährige. Denn auf 1000 Einwohner kommen nur 3,42 Mitarbeiter im Rathaus – das sei der niedrigste Wert im Landkreis. Besonders bei einer so schmalen Verwaltung sehe er seine Erfahrung als Vorteil. Er bringe schon Einiges mit, um die Aufgaben eines Bürgermeisters bewältigen zu können: "Wenn ich für mich nicht der Überzeugung wäre, dass es klappen könnte, hätte ich es nicht gemacht." Er sei kein besonders risikofreudiger Typ.

Volkertshausen Das Dirigieren liegt ihr: Bürgermeister-Kandidatin Elke Baumgärtner spricht über ihre Visionen für Volkertshausen Das könnte Sie auch interessieren

Volkertshausen. Ein Sportler will auch als Volkertshauser Bürgermeister viel bewegen Das könnte Sie auch interessieren

Bis zur Bewerbung vergingen mehrere Wochen

Vielleicht hat er deshalb mit seiner Bewerbung gewartet. Bereits Monate zuvor habe ein Bekannter aus Volkertshausen ihn angesprochen und ermutigt, zu kandidieren. Als dieser später nochmal daran erinnerte, habe er sich erstmals wirklich damit befasst. "Da habe ich gemerkt, dass das eine passende, schöne Lösung ist", sagt Röwer. Nachdem sein Vorgänger im Ordnungsamt krankheitsbedingt ausfiel, sei er dort anfangs sehr gefordert worden. Es sei ein besonderer Reiz gewesen, "Herr der Lage zu werden". Mehr als zwei Jahre später merke er aber, dass er mit reiner Sachbearbeitung langfristig nicht glücklich werde. Und nachdem im Dezember noch keine Bewerbung für Volkertshausen vorlag, habe er sich mit seiner Familie besprochen und dazu entschieden. Marcus Röwer ist sich sicher, dass er das auch weiterhin nicht bereuen wird: Bereits in dieser kurzen Zeit habe er Erfahrungen gemacht, die er nicht missen wolle. Ihm würden viele herzliche Menschen begegnen, die Dorfgemeinschaft und Vereinslandschaft loben. Das sei eine gute Basis.

Im Sommer war Marcus Röwer noch beim Zeltlager der Royal Rangers Stockach gefragt. Inzwischen hat er die Gruppenleitung abgegeben. Bild: Manfred Dieterle-Jöchle.

Privat war er bisher bei den Pfadfindern gefragt

Dass er sich zuletzt mit dem Modellbau beschäftigen wollte, sei auch seiner ungewohnten Freizeit zu verdanken: Bis vor wenigen Monaten leitete Marcus Röwer die Pfadfinder-Gruppe der Royal Rangers Stockach. "Das war Hobby und Dienst zugleich", sagt der 31-Jährige über das zeitintensive Ehrenamt. Neben Treffen habe er auch Ausflüge wie das Sommerzeltlager für 50 Kinder und bis zu 20 Mitarbeiter organisiert. Nach einigen Jahren sei es aber an der Zeit gewesen, diese Aufgabe an jüngere Leute mit neuen Ideen abzugeben. Wenn er seine nun Freizeit nun nicht mit seiner Frau, Freunden oder Spielfilmen und Sport verbringt, geht er in die Kirche. "Ich würde mich als sehr gläubigen Menschen bezeichnen", sagt Röwer. Er ist Mitglied der freien Christengemeinde Stockach – einer Freikirche, mit der er über seine Eltern aufgewachsen sei. Dass er auf einen Teil seiner Freizeit als Bürgermeister wieder verzichten müsste, nimmt er in Kauf, wie Röwer mit einem Lächeln versichert. Das Segelschiff-Modell kann warten.