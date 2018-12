von Günther Vasel

Volkertshausen – Wechsel in der musikalischen Chefposition: Nach acht Jahren erfolgreichem Wirkens als Dirigent des Musikvereins Volkertshausen gibt Andreas Maurer den Stab ab. Die Suche nach einer neuen Leitung war erfolgreich. Erfolgreich hat Andreas Maurer die musikalische Leitung des Musikvereins absolviert. Kapelle und Jugendkapelle hat er auf- und ausgebaut. Aber berufliche und private Belastungen waren jetzt Grund für seinen Verzicht.

Vorgänger Andreas Maurer wird beim Jahreskonzert verabschiedet

"Wenn ich keine ganze Sache machen kann, hör ich lieber auf", so seine Worte. "Ich habe immer gerne gearbeitet, aber Beruf und Leidenschaft sind nicht immer mit dem nötigen Engagement gemeinsam zu machen", ergänzt Maurer und man merkt ihm an, dass die Entscheidung ihm nicht leicht fällt. Offiziell wird Andreas Maurer am Jahreskonzert am 9. Dezember in der Alten Kirche verabschiedet.

Elke Baumgärtner hatte sich zunächst nicht beworben

In der Verbandszeitschrift ausgeschrieben, haben sich sieben weibliche und männliche Kandidaten für die Nachfolge gemeldet. Von diesen Kandidaten seien sechs zur persönlichen Vorstellung erschienen, so der Präsident Helmut Messmer. Vier wurden dann zu Probedirigaten eingeladen, bevor Vorstand und Kapelle gemeinsam abstimmten. Elke Baumgärtner ist nun die neue Dirigentin des Musikvereins.

Freunde erzählten vom vakanten Dirigat

Von der Ausschreibung habe sie aber gar nichts gewusst, berichtet Baumgärtner. Im Freundeskreis kam die Frage auf, ob sie sich nicht um die Leitung einer Kapelle bewerben wolle. Aber, entgegnete sie, es gäbe nur ein Musikverein, für den sie gerne arbeiten würde, nämlich jenen in Volkertshausen. Dass der Musikverein gerade einen Dirigenten suche, teilten ihr die Freunde mit. Damit war der Grundstein gelegt.

Musikverein mit breitem Repertoire

Die erfahrene Dirigentin hat schon verschiedene Vereine musikalisch geführt, ein Projektorchester mit 120 Musikern geleitet und war in die musikalischen- und organisatorische Leitung des Singener Tattoo eingebunden. Elke Baumgärtner und Präsident Helmut Messmer betonen, dass der Musikverein kein Blasorchester sei. Sie seien nicht eingegrenzt, sondern breit aufgestellt und wollen alles gut spielen, von Chorälen über traditionelle bis zur konzertanten Musik.

Erste Kostprobe am 9. Dezember

Elke Baumgärtner hat sich Ziele gesetzt. Sie hoffe, dass alle Musiker im Orchester blieben und weiterhin Lust zum Spielen haben. Jeder dürfe sagen, was er kann und will. Sie will den musikalischen Standard festigen (Volkertshausen spielt in der Höchststufe). Stimmigkeit ist ihr wichtig und sie liebt Showeffekte. Da darf das Publikum gespannt sein und sich auf den 9. Dezember freuen.