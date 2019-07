Es war ein großer Erfolg für „Together One“ aus Volkertshausen: Beim Finale des Dance-Contest der DAK-Gesundheit holte die Gruppe in Stuttgart den Sieg. Die Nachwuchstänzer begeisterten die prominente Fach-Jury um Motsi Mabuse, Jurorin in der Sendung „Let´s Dance“, dem Tänzer und Tanztrainer Simon Schroer-Mrosek und dem Vorsitzenden von „Funky e.V.“ Hanno Liesner, so die Pressemitteilung.

Ein Tanzwettbewerb für alle

Beim DAK Dance-Contest nahmen wieder Menschen mit Behinderung teil. Mit dem Wettbewerb „Inclusion Dancing Star“ möchte die DAK-Gesundheit einen kleinen Beitrag zur Selbstbestimmung und Autonomie behinderter Menschen leisten und deren persönliche Entwicklung fördern.

„Ein klasse Erfolg für die Jungs und Mädchen aus Volkertshausen„, sagt Sandra Mahn von der DAK-Gesundheit in Singen. „Die Kids haben Spaß am Tanzen und ihre Familien unterstützen sie – egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und den Tanzlehrern“.