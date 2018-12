von Günther Vasel

Konzertante Blasmusik, Chorgesang, Ehrungen und ein Stabwechsel – ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm bot der Musikverein Volkertshausen bei einem Konzert in der Alten Kirche. 250 Besucher hatten sich eingefunden, um gute Musik zu hören. Und die konnten die Gesangsgruppe Popcorner aus Singen und die Musiker des Musikvereins Volkertshausen garantieren.

"Ja, ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge", so Andreas Maurer, der als Dirigent den Stab nach achtjährigem Wirken als Dirigent an Elke Baumgärtner offiziell weitergab. Und beide tauschten Stab gegen Trompete beziehungsweise Trompete gegen Stab. Maurer wird weiterhin die Jugendkapelle des Vereins leiten und sich, wenn es die Zeit zulässt, mit seiner Trompete unter die Kollegen gesellen.

Pop-Gesang in der Alten Kirche

Die Jugendkapelle startete dann auch den musikalischen Reigen mit Melodien aus "Pirates of the Caribean" und einer traditionellen afrikanischen Zulu-Musik. Dann kam Popcorner unter der Leitung vom Melinda Liebermann. "Rhythm of life" war zwar das letzte der gesungenen Lieder, aber es war durchaus auch als Überschrift zur Darbietung des Singener Chors zu sehen. "Denen macht es richtig Spaß zu singen", war aus dem Publikum zu hören.

Und gekonnt rhythmisch-fetzig erlebten die Zuhörer den gut aufeinander eingespielten Chor. Pop-Gesang durchströmte die Alte Kirche mit Stücken von den Bee Gees, aus den Musicals "Grease" und "The Wizard of Oz".

Elke Baumgärtner gibt ein glänzendes Debüt

Nach der Pause übernahm Elke Baumgärtner den Dirigentenstab von Andreas Maurer und führte das weitere Programm. Und dafür gab es nur ein Wort: hervorragend. Das Publikum war begeistert und sparte nicht mit des Künstlers Lohn, dem Applaus. "Towermusic" von Jean-Francois Michel, "Earthdance" von Michael Sweeney und ein Mix aus dem Album "Adele-21", arrangiert von Ong Jiin Joo, versetzten das Publikum in Hochstimmung.

Britta Binders bemerkenswerte Moderation

Eine Sondereinlage gab es mit dem Titel "Sing" von Ed Sheran und Pharrell Williams. Marius Butsch ergriff die Gitarre und spielte und sang. Die Kapelle hielt Schilder mit dem Text hoch und forderte zum Mitsingen auf – mit "ohohoho oho" war der Text auch nicht so schwierig. Versionen von Beatles-Songs von John Lennon und Paul McCartney vom legendären Album" Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" waren genau nach dem Geschmack der Zuhörer. Sie danktem mit brausendem Applaus.

Erneut führte Britta Binder durchs Programm. Es ist bei ihr nicht einfach ein Ansagen der Titel, sondern sie schmückt aus, erzählt und berichtet über die Hintergründe der einzelnen Titel. Sie spinnt einen Roten Faden und lässt das Publikum an vielen innigen Gedanken teilhaben.