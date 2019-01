von Matthias Biehler und Günther Vasel

Nachdem das Kandidaten-Karussell zur Bürgermeisterwahl in Volkertshausen am Sonntag, 20. Januar, kurz nach Weihnachten plötzlich Schwung gewonnen hat, steigt jetzt ein Kandidat überraschend wieder aus: Der 48-jährige Bewerber Markus Falk aus Koblenz will seinen Wahlkampf nicht fortführen, wie er in einer Stellungnahme gegenüber dem SÜDKURIER auf Nachfrage erklärt.

Da er offiziell zur Wahl zugelassen ist, wird sein Name wohl aber auf dem Wahlzettel stehen bleiben.

Aus privaten Gründen habe er eine Wahlkampfveranstaltung kurzfristig absagen müssen. "Da mein Lebenslauf und die Vergangenheit nicht total geradlinig sind und ich aus Erfahrung weiß, wie schwer manches zu vermitteln ist, war mir klar, dass mir die Terminabsage als Parallele ausgelegt wird zu einer vorangegangenen Kandidatur", erläutert er in der Mitteilung. Er sei schon einmal in einer anderen Gemeinde angetreten, allerdings auch dort nur auf dem Papier. Die Gemeinde habe es verdient, dass bereits zum ersten Wahlgang Klarheit herrsche, da auch noch die Kommunalwahl vor der Tür stehen. Da er die Wähler nicht verwirren wolle, werde er Presseanfragen künftig nicht mehr beantworten und bittet um Verständnis, von weiteren Rückfragen abzusehen.