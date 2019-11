von Eva Maria Vaassen

Mit mehreren Schnittverletzungen und einem lebensbedrohlichen Stich in die Lunge wurde im März ein 30-jähriger Mann aus dem Hegau ins Klinikum eingeliefert. Der gleichaltrige Bekannte, der ihm die Verletzungen beigebracht haben soll, habe seinen Transport auf der Bahre in den Krankenwagen mit einem unheimlichen Grinsen verfolgt. Das sehe er noch heute schaudernd vor sich, berichtete das 30-jährige Tatopfer jetzt vor dem Landgericht Konstanz. Dort ist der gleichaltrige mutmaßliche Täter wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sowie wegen eines versuchten Einbruchs und eines Drogendelikts angeklagt. Der Angriff kam laut Tatopfer praktisch aus dem Nichts, nachdem er den ehemaligen Schulfreund, der im gleichen Ort lebte wie er, auf ein Glas Wein in seine Wohnung eingeladen hatte.

Keine Stellung zu Anklagevorwürfen

Der 30-jährige Angeklagte wurde in einem beerenroten Trainingsanzug und mit blauen Plastikschlappen bekleidet aus dem Untersuchungsgefängnis in den Gerichtssaal geführt. Mit einem merkwürdig abwesend wirkenden Blick sah er sich kurz im Saal um, dessen Publikumsbereich mit einer Schulklasse voll besetzt war. Die erste Frage des Gerichts, nämlich die nach seinen Personalien, beantwortete er auch nach mehreren Nachfragen zunächst nur mit: „Ich bin hier als Mensch“. Dazu huschte ein Grinsen über sein Gesicht. Was für ein Mensch er ist, erfuhr man von ihm aber nicht, und auch zu den Anklagevorwürfen wollte er sich nicht äußern.

Der gleichaltrige Geschädigte berichtete, wie er an jenem Tag gegen 21 Uhr nach dem Heimkommen plötzlich den Angeklagten hinter sich bemerkt hatte. Zuletzt sei man sich etwa sechs Wochen zuvor zufällig und nur flüchtig begegnet. Die Wege hätten sich mit der Zeit längst getrennt. Er habe ihn gefragt, ob er mitkommen wolle, um ein wenig zu plaudern. Der Bekannte habe zugestimmt. Ein Gespräch sei aber nicht zustande gekommen, weil dieser merkwürdig einsilbig und abwesend gewirkt habe: „Man wusste nicht, wo er ist“. Er selbst habe von Freunden erfahren, dass der Bekannte die Trennung von seiner Freundin nicht verkraftet haben soll. Später habe man gemunkelt, dass er „durchgeknallt“ sei. Früher sei er „ein herzensguter Mensch“ gewesen.

Schnitte und ein Stich in die Lunge

Kurz vor dem Messerangriff habe er ihm eine Psychologin empfohlen, die ihm vielleicht helfen könnte. Daraufhin sei sein Bekannter mit einem Gegenstand in der Hand auf ihn zugestürmt. Es war sein eigenes Multifunktionsmesser, das auf dem Tisch gelegen hatte. Die erste Schnittverletzung habe an der Wange abgekriegt. Nach einem Fluchtversuch aus der Wohnung habe der Mann ihm einen zweiten Schnitt am Kopf beigebracht und an der Tür schließlich den Stich in die Lunge. Nach einer Verfolgungsjagd mit einem weiteren Angriff habe er ihn auf dem Boden fixieren und einen Nachbarn um Hilfe rufen können. Sechs Tage Krankenhausaufenthalt und psychosomatische Störungen, die bis heute andauern würden, seien die Folge dessen.

Marihuana-Geruch in der Wohnung

Weil damals in seiner Wohnung kleinere Mengen an Drogen gefunden wurden, hatte man zunächst vermutet, es habe deshalb einen Streit zwischen den Männern gegeben. Dies verneinte der Zeuge jetzt. Auch der Angeklagte war Drogenkonsument. Drei Monate vor dem Messerangriff suchten ihn Polizeibeamte in seiner Wohnung auf, weil er vor einem Jahr versucht haben soll, das Schaufenster eines Trauringstudios mit einem Stein zu zertrümmern. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Aus der Wohnung habe es stark nach Marihuana gerochen und der Mann habe sich den Anweisungen der Polizeibeamten mit aller Kraft widersetzt, heißt es in der Anklage.