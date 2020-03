von Günther Vasel

Volkertshausen (sk) Was sie im vergangenen Jahr gesagt hat, führt sie durch, Astrid Kenzler-Haidvogl ist nicht mehr Vorsitzende des Kulturvereins Alte Kirche Volkertshausen. Dies berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

An der Spitze des Vereins geht damit eine Ära zu Ende, denn Kenzler-Haidvogl war eine der prägenden Persönlichkeiten, und das seit der Gründung des Vereins im Jahr 1993 (siehe Infotext).

Schon 2019 wollte Kenzler-Haidvogl sich zurückziehen

Schon auf der Hauptversammlung 2019 hatte die Vorsitzende ihren Posten zur Disposition gestellt. Astrid Kenzler-Haidvogl legte aus persönlichen Gründen den Vorsitz nieder und stellte sich nicht mehr zur Wahl. Nachdem der Verein seine Organisation neu strukturiert hat, haben mehr Mitglieder wichtige Aufgaben übernommen, die vorher in der Hand des Vorstandes und besonders in der Hand der Vorsitzenden lagen.

Es hat sich eine WhatsApp-Gruppe für die interne Kommunikation gebildet, es gibt ein Team für die Programmrealisierung, die Pressearbeit liegt in anderen Händen und ein Team sorgt sich um die Bewirtung bei Veranstaltungen. Damit hat es der neue Vorstand einfacher.

Alfred Mutter ist neuer Vorsitzender

Und die Wahlen ergaben ein nicht ganz unerwartetes Ergebnis. Als Vorsitzender wurde Alfred Mutter gewählt, der bisher stellvertretender Vorsitzender gewesen war. Den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt nun Marcus Röwer, der bisher Beisitzer war.

Da auch Birgitta Binder als Beisitzerin ausschied, wurden Christine Schickle und Günther Vasel als Beisitzer gewählt. Eine neue Kassenprüferin wurde Britta Binder.

Freude über gute Besucherzahlen

Der Verein Alte Kirche Volkertshausen hat insgesamt 152 Mitglieder, berichtete Astrid Kenzler-Haidvogl, und das letzte Vereinsjahr sei ordentlich gelaufen. Die Veranstaltungen waren recht gut besucht.

Herausragende Besucherzahlen gab es beim Tanztee und bei der Erzählzeit. Beim Konzert mit dem Frauenchor Singen mussten sogar Besucher abgewiesen werden, die Alte Kirche war mit 240 Besuchern komplett voll.

Positives Kassenergebnis

Beschallung und Beleuchtung mussten in der Kirche modernisiert werden. Das hat den Verein eine Stange Geld gekostet, berichtete Schatzmeister Ralf Oswald. Durch viele Spenden und Zuschüsse verzeichnet die Kasse aber dennoch ein positives Ergebnis.

Es sind viele Helfer notwendig, um die vielen Puzzleteile zusammenzufügen, erklärte Astrid Kenzler-Haidvogl und bedankte sich bei allen Helfern für ihren fleißigen Einsatz.

Als Bürgermeister ergriff Marcus Röwer das Wort und bedankte sich beim Verein für gelungene Veranstaltungen. Der Verein Alte Kirche hat damit wesentlich zum Kulturleben in Volkertshausen beigetragen und die Gemeinde auch weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Denn die Alte Kirche ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus als Aufführungsort immer bekannter geworden.