von Günther Vasel

Weihnachten und Theater gehören irgendwie zusammen, zumindest gilt das für die Laienspielgruppe Volkertshausen. Um die zehn Personen finden sich immer wieder zum Jahresende zusammen, um ein neues Stück zu proben und bis zur Aufführungsreife fertigzustellen. Und wie so oft, ist es in diesem Jahr wieder ein Lustspiel. „Hüttenzauber und andere Geheimnisse“ lautet der Titel.

Bis zu 50 Bücher liest Marlies Sturm und sucht dann mit ihrem Mann Marcus ein ansprechendes Werk aus. Die Rollen müssen zu den verfügbaren Schauspielern passen, finden die Beiden. Mit den Proben beginnen sie meist im Oktober und treffen sich dann dienstags und donnerstags zum Üben.

Es beginnt mit dem Lesen des Textes, um zu sehen, ob die Rolle zum jeweiligen Schauspieler passt. Aber Marlies Sturm kennt ihre Leute, Umbesetzungen sind eher selten. Die Regie übernimmt dann Marcus Sturm, Marlies besetzt die wichtige Rolle der Souffleuse. Besonders wichtig werden diesmal die Proben in der Wiesengrundhalle. Die Bühne und das Licht sind jetzt anders – da müssen sich die Akteure neu zurechtfinden.

Improvisieren gehört dazu

Proben heißt auch improvisieren. Da wird schnell ein Hocker zum offenen Kamin und eine Decke ersetzt das kuschelige Bett. Die Akteure, alle noch in normaler Kleidung, müssen sich damit zurechtfinden. Am Anfang haben alle noch das Textbuch in der Hand. Marlies Sturm liest mit und gibt, wenn nötig, den Einsatz vor. Aber alles ist locker, fast ohne Anspannung. Eine gute Voraussetzung ist es, dass alle ihren Spaß haben. Und in einem Lustspiel geht es ja auch lustig zu. Da lösen kleine Versprecher ein Gelächter aus und die Mitspieler, die gerade nicht agieren sondern nur zuschauen, können sich ihre Kommentare nicht verbeißen.

Volkertshausen Musikverein Volkertshausen bietet beim Jahreskonzert ein anspruchsvolles Programm Das könnte Sie auch interessieren

Annalisa Mayer spielt im neuen Stück eine Sekretärin und ist seit 18 Jahren bei der Truppe. Schon als Kind hat sie im Alter von acht Jahren in der Schule Theater gespielt. Sie studiert in Reutlingen Sonderpädagogik und sieht ihr Hobby als Ausgleich. Annalisa fühlt sich in dem Ensemble wohl, auch wenn sie lange Zeit die Jüngste war. Marlies Sturm legt zwar die Rollen weitgehend fest: „Aber es ist immer wieder spannend, die Rolle dann auch selbst auszufüllen“, erzählt Annalisa Mayer. Es mache ihr viel Spaß, in andere Personen zu schlüpfen und zu versuchen, diese andere Person möglichst umfassend in Charakter, Bewegung und Ausstrahlung darzustellen.

Eine Viertelstunde Dauerlachen

Manchmal kann das aber auch ganz schön anstrengend sein sein. Zum Beispiel, wenn sie sich, wie in einer Szene des neuen Stücks, angetrunken geben muss und eine gefühlte Viertelstunde nur am Lachen ist. Nervös ist sie auch vor der Aufführung nicht sonderlich. „Da trinken wir ein Glas Sekt zusammen und dann geht‘s schon“, erzählt sie.

Während der Aufführung versucht Annalisa Mayer dann schon, Blickkontakt zu den Zuschauern herzustellen, um ihre Reaktionen zu erkennen. Nach der zweiten und damit letzten Vorstellung falle sie dann regelmäßig in ein Loch. Sie wisse gar nicht, was sie an Dienstagen und Donnerstagen tun solle, scherzt Annalisa Mayer und während sie das sagt, ist ihr die Freude auf die Premierenaufführung am Mittwoch bereits ins Gesicht geschrieben.

Karten mit Platzreservierung für die Vorstellung am Mittwoch, 25. Dezember, um 20 Uhr, gibt es bei Mattes Moden, Hauptstraße 49 in Volkertshausen, zu kaufen. Tickets für die Vorstellung am Donnerstag, 26. Dezember, sind dann an der Abendkasse erhältlich. Der Saal wird jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführung, um 19 Uhr, geöffnet.