von Günther Vasel

Es ist ebenso außergewöhnlich wie einzigartig: Der Jugendtreff Bunker in Volkertshausen hat ein großes Herz für die Rabenkinder von Radio 7 gezeigt. Durch die gut verlaufenen Veranstaltungen am Narrentreffen und der Abschiedsparty von der Alten Wiesengrundhalle ist in der Kasse einiges übrig geblieben – die Jugendlichen spendeten 10 642 Euro.

„Zeichen für die Zukunft“

Emanuel Hege, Redakteur bei Radio 7 in Tuttlingen, nahm den Scheck entgegen. „Liebe Bunker Crew“, lobte Bürgermeister Marcus Röwer den komplett versammelten Vorstand, „das ist wirklich ein schöner Anlass.“ Es sei ein guter Impuls für die Gesellschaft und zugleich Zeichen für die Zukunft, wenn ein Jugendverein eine derartige Summe für das Wohl anderer Kinder spendet.

Schon kurz nach dem Narrentreffen wurde beschlossen, den Gewinn zu spenden, berichtete der Vorsitzende Jannik Schmid. Mit der Bunkerparty 2, dem „Adios Wiesengrundhalle„, kam eine zweite, gut gelaufene Veranstaltung dazu. Rund 800 junge Leute waren zu dieser Abschiedsfeier gekommen. Den Arbeitstitel der Party „Abrissparty“ wollte der Verein nicht wählen, um nicht eventuell Aktivitäten der Gäste herauszufordern, so Jannik Schmid.

Am Ende konnte die Summe auf mehr als 10 000 Euro aufgestockt werden. Was mit dem Geld passiert, konnte Emanuel Hege nicht sagen, darüber werde ein unabhängiges Gremium in Ulm entscheiden. Wichtigster Erfolgsfaktor der Drachenkinder sei die ausschließliche Verwendung der Spendengelder im Sendegebiet, also in direkter Nachbarschaft. Wie die Spende der Bunkermannschaft eingesetzt wird, werde aber bekannt gegeben.