Volkertshausen Warum Volkertshausens scheidender Bürgermeister Alfred Mutter beruhigt in den Ruhestand geht

Alfred Mutter ist seit 36 Jahren Bürgermeister in Volkertshausen, am 18. April sagt er nun Ade. Im Interview spricht er über die Pläne für seinen Ruhestand, Arbeit an Sonntagen und sein Lieblingsprojekt Alte Kirche.