von SK

Zwei unbekannte Männer sind am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr in ein Wohngebäude in Volkertshausen eingebrochen und geflohen, als die Bewohner gegen 14 Uhr nach Hause kamen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall in der Ten-Brink-Straße am Ortsausgang Volkertshausens in Richtung Aach. Die Einbrecher gelangten über die Gebäuderückseite ins Haus, durchsuchten die Wohnräume und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Schmuckgegenstände.

Sofort Fahndung eingeleitet

Die Bestohlenen riefen sofort die Polizei, welche Fahndungsmaßnahmen einleitete und dabei auch einen Hubschrauber einsetzte. Laut Pressemitteilung blieb die Suche jedoch erfolglos. Gesucht werden nun zwei Männer, die zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sind. Sie werden als dunkelhaarig und ungepflegt beschrieben. Sie trugen Jeans und dunkle Fleecejacken. Die Flucht gelang in einem silberfarbenen Auto, das gegenüber des Tatorts bei einem Gewerbebetrieb wartete. Darin befand sich laut Polizei möglicherweise ein Mittäter, der wartete. Bei dem Auto handelt es sich um einen älteren, ungepflegten Wagen einer asiatischen Marke.

Zeugenhinweise zu dieser Straftat oder den beschriebenen Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Singen am Hohentwiel an Telefon (0 77 31) 88 80.