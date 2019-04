von Günther Vasel

Es gehört schon Mut dazu, mit drei Jahren auf eine Bühne zu steigen und einem großen Publikum zu zeigen, was man gelernt hat. Drei bis 18 Jahre alt waren aber die Künstler, die ihr können beim Jugendkonzert "Heiße Ohren" in der Alten Kirche in Volkertshausen zeigten. Claudia Hänsler machte an diesem sonnigen Nachmittag mit den Kleinsten den Anfang. In der musikalischen Früherziehung werden die Kinder spielerisch in die Bereiche Sprechen, Singen, Bewegung, Rhythmus und Musik eingeführt. Spaß muss es machen und das konnten Mama und Papa, Oma und Opa hautnah erleben. Mit Tanz und Eimergetrommel ging es los. Die Größeren bis acht Jahre begrüßten die Zuhörer anschließend mit einem Blockflötenkonzert.

Danach waren die verschiedenen Instrumente an der Reihe. Zusammen mit den Lehrern zeigten die Schüler beachtliche Ergebnisse – und das obwohl sie zum Teil erst wenige Stunden Unterricht genossen hatten. Den Querflöten-Unterricht leitet Thomas Mertens, Klarinette unterrichten Claudia Hänsler und Dietmar Kempter. Kempter gibt zudem Saxophon-Unterricht.

Trompete kann man bei Michael Maisch lernen. Da ein Schüler ausgefallen war, hatte bei dem Stück "Deep River Valley" auch der Lehrer mal Gelegenheit, sein Können zu zeigen. Das Xylophon-Ensemble aus Engen unter der Leitung von Gerhard Winter schlug dann ganz andere Töne an. Laut wurde es nochmal als die Truppe von Severin Dietrich das Erlernte der Schlagzeuger vorstellte. Hier war der erst fünf Jahre alte Franz der jüngste Schüler. In Kooperation mit der Grundschule stellten sich danach die zwei Bläserklassen vor. Unter der Regie von Dietmar Kempter und Michael Maisch standen sie zum ersten Mal auf einer Bühne.

Schließlich konnten die Zuhörer mal wieder Andreas Maurer in Aktion sehen. Seit dem er den Dirigentenstab der Musikkapelle an Elke Baumgärtner übergeben hat, leitet er nur noch die Jugendkapelle. Sein Leben habe sich etwas geändert, gab er zu, die Musik hat er aber nicht aus den Augen verloren.