Die Akteure zählen schon die Stunden. Bald ist es soweit, mit dem Nachtumzug beginnt am Freitag das Narrentreffen Hegau-Bodensee in Volkertshausen. 29 Zünfte haben sich für den Freitagabend angemeldet und zusammen sind das fast 1700 Narren, die mit 29 Bussen anreisen werden. Am Samstag startet dann der Jubiläumsumzug der Gründervereine der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Wie inzwischen bekannt sein dürfte, feiert die Vereinigung ihren 60. Geburtstag. Für diesen Umzug haben sich die 24 Gründerzünfte mit 1586 Narren angesagt. Doch mit dem Zuspruch nicht genug. Für den großen Umzug am Sonntag werden rund 5700 Narren ins Dorf einfallen. Für 96 Busse muss da ein Parkplatz besorgt werden. Kein Problem stahlt der Zunftmeister Jendo Mirthes. „Wir haben alles im Griff.“ Geparkt wird im Industriegebiet und für Busse, die vom Süden kommen, an der Wiesengrundhalle. Und für dieses alles im Griff haben, stehen zahllose Helfer von Polizei und Feuerwehr zur Verfügung. Die Ortsgruppe Aach des Roten Kreuzes ist für Notfälle gerüstet. Wenn das Wetter mitmacht prognostiziert der Zunftmeister rechnen „wir mit bis zu 10 000 Zuschauern“. Das da auch die Nachbargemeinden helfen ist keine Frage. So läuft das halt im Aachtal. Das es auch eine professionelle Truppe für die Sicherheit gibt ist heutzutage selbstverständlich.

Volkertshausen ist gerichtet. Lokale und Besenwirtschaften haben sich auf den Ansturm eingerichtet. Wieder einmal zeigt sich der lokale Geist des Miteinanders. Narrentag ist nicht nur für Zunft und Vereine, es ist ein Fest für die Gemeinde. Da machen alle mit.

Wenn man in die Geschichte der Zunft zurückblickt, hat sich doch einiges getan im Laufe der letzten 111 Jahre. Natürlich wurden die Kleidle des Narrenrates angepasst und auch die Narreneltern waren etwas anders gekleidet. Die derzeitigen Narreneltern, Dunja Schädler und Thomas Haßler sind das erste echte Paar. Kurz vorher gab es mal ein Damenpaar, doch waren es seit der Gründung der Zunft nur männliche Narren, die in die Rolle von Elfriede und Gottlob schlüpften. Mit der Zeit gehen, heißt es da bei der Narrenzunft Rehbock.

Im Abstand von zehn Jahren trägt die Narrenzunft Rehbock bisher die Narrentage der Vereinigung Hegau-Bodensee aus. Da ist reichlich Erfahrung vorhanden. Nicht nur bei den Narren. Ganz Volkertshausen freut sich auf den Besuch von Freunden. Man spürt eine gewisse Anspannung in der Gemeinde. Die wird sich in einem grandiosen Fest lösen, da sind sich alle sicher.

Sonderbussse fahren von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Februar, von Singen und von Stockach und zurück; Fahrpläne im Internet http://www.bahn.de/suedbadenbus. Infos und eine Grafik des Umzugsweges in der morgigen SÜDKURIER-Ausgabe auf der Seite „Hegau-See“.

Programm

Freitag, 15. Februar

19 Uhr Nachtumzug, anschl. Party mit DJ Mike im Festzelt

Samstag, 16. Februar

11 Uhr Narrentreffen/Frühschoppen für alle Junggebliebenen ab 60 Jahren

13.11 Uhr Narrenbaum-Umzug und Narrenbaum stellen

17.30 Uhr Festbankett der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Festzelt

20 Uhr Historischer Umzug mit Gründerzünften der NVHB

21 Uhr Tanz und Stimmung mit der Froschenkapelle, Festzelt

Sonntag, 17. Februar

9.30 Uhr Narrenmesse, St. Verena

11 Uhr Zunftmeister -und Dirigentenempfang, Alte Kirche

11 Uhr Frühschoppen, Festzelt

13.30 Uhr Großer Festumzug, anschl. Narrentreiben

Informationen im Internet:

http://www.narrenzunft-rehbock.de