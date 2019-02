von Günther Vasel

Da gleicht der Name der Gesinnung: Eintracht beim Männergesangverein Eintracht in Volkertshausen. Und die Bemühungen des Vereins, mehr aktive Sänger zu bekommen, zeigen Erfolg. Schon seit geraumer Zeit bemüht sich der Verein um mehr Sänger. Auf Initiative der Chorleiterin Annemarie Grüning hat der Gesangverein im vergangenen Jahr fleißig die Werbetrommel gerührt. "Einer von vielen Millionen" lautete der Slogan und mit Unterstützung der gesamten Mannschaft unter Leitung des Vorsitzenden Rainer Kenzler zeigten sich die ersten Erfolge. Von anfangs sieben Interessenten sind dem Verein vier neue Stimmen geblieben. Ein guter Erfolg, darin sind sich Vereinsführung und Chorleitung einig. "Mit der Werbung soll es weitergehen und bis zum Aufnahmestopp wird noch viel Zeit vergehen", kündigte Rainer Kenzler scherzend an.

Projektchöre und neue Lieder

Ziel sei es, durch Projektchöre und Einstudieren neuer Lieder die Sängerzahl zu erhöhen, so Chorleiterin Annemarie Grüning. "Es ist ein spannendes interessantes Jahr gewesen", führte die Chorleiterin aus. Die Sänger hätten ihren Weg gut angenommen und verstanden, um was es geht, so Annemarie Grüning. "Tolle Erfolge mit einer super Truppe", betonte die begeisterte Grüning. Es stimme einfach menschlich bei den Sängern. Man werde auch bei dem anspruchsvollen Programm für 2019 sicher miteinander viel Spaß haben.

Zu den Regularien gehört der Bericht des Schriftführers. In gewohnter lebendiger Weise, trug Reinhold Greuter die Geschehnisse des vergangenen Vereinsjahrs vor. Da waren es nicht nur die vielen Auftritte, die der Verein hatte. Neben der intensiven Probetätigkeit gab es auch Geselliges, wie den Ausflug nach Schiltach und zu den Vogtsbauernhöfen in Gutach. Insgesamt brachten es die Sänger auf fünf Auftritte. Den Erfolg dafür garantierten die 42 Proben mit einer Beteiligung von knapp 74 Prozent, wie Greuter ausführte. Von den 100 Vereinsmitgliedern singen 20 aktiv mit.

Dank des scheidenden Bürgermeisters

Den Kassenbericht musste der Vorsitzende selbst abgeben, da der Kassierer Gerhard Zimmermann erkrankt ist. Trotz geringer Verluste ist der Kassenstand als gut zu bezeichnen, so Kenzler. Für die Zusammenarbeit in den letzten 36 Jahren bedankte sich der scheidende Bürgermeister Alfred Mutter bei dem Verein. Gut gelaunt und humorvoll beantragte Mutter die Entlastung des Vorstandes. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die Wahlen zum Vorstand verliefen, wer hätte etwas anderes gedacht: einträchtig. Bestätigt wurden Rainer Kenzler als Vorsitzender, Reinhold Greuter als Schriftführer und Beisitzer Karl Seidinger. Neue Beisitzer sind Christian Zeisberger und für die passiven Mitglieder Udo Kuppel. Neuer Kassenprüfer wurde Erhard Fengler.

Informationen gibt es per E-Mail unter dirigentin@maennergesangverein-volkertshausen.de