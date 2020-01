von Günther Vasel

Bürgermeister Marcus Röwer kündigte bei der Sitzung des Gemeinderates einen ausgeglichenen Haushalt an. Viel Spielraum gebe die Kassenlage der Gemeinde aber nicht her. Das konnte Christine Wikenhauser, Leiterin des Rechnungsamtes, nur bestätigen.

Haushaltsvolumen von 7,2 Millionen Euro

Das neue Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten: den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung. Dieses Rechnungssystem ist in etwa vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Nach dieser Rechnung wird das Volumen 7 213 600 Euro betragen.

Erforderliche Investitionen sind in erster Linie beim Straßenbau und bei der Wasserversorgung zu berücksichtigen. Auch fällt bei Gebäuden die Abrechnung des Feuerwehr-Gerätehauses ins Gewicht.

Sanierung der K 6120 steht an

Beim Straßenbau geht der Bürgermeister davon aus, dass der Landkreis die Sanierung der K 6120 vom Sternen bis zum Ortsausgang nach Steißlingen in Angriff nimmt. Der Landkreis zahlt aber nur die Straße. Bordstein, Gehweg und Sanierung der Versorgungsleitungen fallen in das Ressort der Gemeinde. Dafür werden in den Haushalt 2020 und 2021 je 250 000 Euro eingestellt.

Bis zur Eröffnungsbilanz muss noch das Eine und das Andere ergänzt werden. So steht zum Beispiel die Höhe der Kreisumlage noch nicht fest. Die Langensteiner Straße müsse vielleicht noch auf die Sanierung warten. Bei einer Gegenstimme wurde der Haushalt vom Rat angenommen. Nur Rainer Kenzler stimmte dagegen, weil er sich im Landkreis bei der Kreisumlage für die Gemeinde nicht vertreten gefühlt habe.

Ehrungen für langjährige Gutachter

Erfreuliches gab es wieder vom Jugendtreff zu erfahren. Der Gemeinderat stimmte erfreut der Annahme einer Spende des Jugendtreffs in Höhe von 5000 Euro für den geplanten Skaterpark zu.

Ehrungen und Anerkennung gab es für langjährige Mitglieder des kommunalen Gutachterausschusses: Karl-Ludwig Binder war 36 Jahre, Waltraud Sproll 27 Jahre und Otto Thurner 23 Jahre lang im Ausschuss aktiv. Bürgermeister Röwer bedankte sich für das Engagement.