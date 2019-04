von Günther Vasel

Ein Bürgermeister hat Geburtstag. Das ist nichts Besonderes. Aber Alfred Mutter verabschiedet sich an seinem 66sten als Bürgermeister der Gemeinde Volkertshausen. Er wollte nie eine große Abschiedsfeier als Bürgermeister, deshalb hat Alfred Mutter seinen Geburtstag um die Verabschiedung erweitert. Aber auch Hauptamtsleiter Martin Gschlecht feierte gleich seinen Geburtstag mit. Freunde, zu denen sicher auch viele Bürgermeister gehören, und sogar Justizminister Guido Wolf folgten seiner Einladung. Und so war es ein freudiges und ein wenig wehmütiges Ereignis.

Bürgermeister Alfred Mutter und Hauptamtsleiter Martin Gschlecht stoßen auf den gemeinsamen Geburtstag an. | Bild: Günther Vasel

Für den Gemeinderat gratulierte Waltraud Sproll und erwähnte seine besondere Liebe zu Bolsena, wobei es durchaus schon Spekulationen gäbe, Mutter wolle seinen Ruhesitz nach Italien verlegen. Dem widersprach aber Mutter. Dem zweiten Geburtstagskind überreichte ­Sproll ein paar Boxhandschuhe. Martin Gschlecht sei eher der ruhige, fleißige Mitarbeiter. Die Boxhandschuhe sollten ihn ermutigen, sich auch mal zur Wehr zu setzen.

Volkertshausen Warum Volkertshausens scheidender Bürgermeister Alfred Mutter beruhigt in den Ruhestand geht Das könnte Sie auch interessieren

Die Rathaus-Mitarbeiter hatten eine besondere Idee. Soviel man wisse, sei er einer der wenigen Bürgermeister, der keine Amtskette habe. Deshalb bekam Alfred Mutter von seinen Mitarbeitern eine Ruhestandskette überreicht. Als Vertreter der 27 Vereine in Volkertshausen sprach Rainer Kenzler. Mutter habe immer Geld für die Vereine gesammelt. Nach seiner vorsichtigen Prognose sei da in den 36 Jahren mindestens ein Einfamilienhaus zusammengekommen. Dafür habe die Gemeinde ganz besonders Dank zu sagen.

"Wann warst du denn im Büro?"

Aus Stuttgart war Guido Wolf, seines Zeichens Minister für Justiz und Europa, angereist. Wolf bestätigte dem Jubilar gerne, dass er ein Gespür für Lebensqualität habe und zählte die verschiedenen Betätigungen aus, die Alfred Mutter das Jahr über treibe. "Da frag ich mich doch", so Wolf, "wann warst du denn im Büro?" Und Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler hieb in die gleiche Kerbe: Bei so viel Freizeitaktivitäten sei es doch kein Wunder, dass Alfred Mutter auch am Sonntag arbeiten müsse.

Danke sagte Alfred Mutter seiner Luzia. Schon 41 Jahre sind sie zusammen.Stets hat sie ihm für den nicht einfachen Job den Rücken freigehalten. | Bild: Günther Vasel

Marcus Röwer dankte seinem Vorgänger für die freundschaftliche Aufnahme und die gute Einführung in Volkertshausen. Er gestand aber auch, bei dem, was er jetzt alles Positives über den scheidenden Bürgermeister gehört habe, werde es ihm ein wenig mulmig zu Mute.

Volkertshausen Ein großer Volkertshauser Wahlsieg und faire Mitbewerber Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann würdigte den Jubilar im Namen der vertretenen Kollegen. Alfred Mutter werde auch die Ehre zu teil, dass die Bürgermeister einen Baum für ihn pflanzen. Den Platz müsse der Gemeinderat noch bestimmen und auch die Art des Baumes sei noch nicht klar. Lehmann wies auf die tolle Freundschaft hin, die die Bürgermeister der Umlandgemeinden pflegen und stellte es als Verdienst von Alfred Mutter heraus, dass die Zusammenarbeit so gut verlaufe.

Von weit angereist war Bürgermeister Christian Hänel aus der Partnerstadt Schönau-Berzdorf. Gerne erinnerte sich die ganze Gemeinde an die freundschaftliche Aufnahme und dass Alfred Mutter bei der Füllung ihres Sees fünf Liter Aachwasser mitgebracht habe.