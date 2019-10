von Günther Vasel

Hereinspaziert hieß das Programm und alle kamen. Die Alte Kirche in Volkertshausen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ausverkauft! Und das Publikum war gespannt, was der Frauenchor Singen und die Instrumentalgruppe präsentieren würden. Wenig später war klar: Sie brachten viel. Vier große Bereiche deckten die Damen des Chors und die zehn Instrumentalisten unter der bewährten Leitung von Siegfried Schmidgall ab. Und so ging es an einem Abend von deutschen Klassikern über die West Side Story bis in die Welt von James Bond und schließlich auf den Mond.

Der Frauenchor Singen gastierte in der Alten Kirche in Volkertshausen. Unter der Leitung von Siegfried Schmidgall (li) wirkten auch eine Instrumentalgruppe mit. | Bild: Günther Vasel

Von West Side Story zu James Bond

Hereinspaziert hieß denn auch der erste Titel, danach versicherten die Damen „Mit Musik geht alles besser“ von Werner Bochmann. „Wenn ich einmal reich wär“ von Jerry Bock wünschte sich der Solist Markus Störk und der Dirigent griff selbst in die Tasten, um den Pianisten Siegfried Zielke am Flügel abzulösen. Bevor es zur West Side Story ging, zeigten die Instrumentalisten mit einem flotte Cancan ihr Können. Unvergessene Melodien von Leonard Bernstein erfüllten anschließend den Raum. Kräftig erschallte „Tonight“, gefolgt von „I feel pretty“ und „Somewhere“. Mit dem einfühlsamen Lied „Maria“ glänzte ein weiteres Mal der Solist Markus Störk. Dorit Schweigger, Vorsitzende des Frauenchors, bereitete das Publikum verbal auf die nächsten Darbietungen vor. Dabei stand Geheimagent James Bond im Vordergrund. Mit Titeln von Goldfinger über Diamantenfieber bis Skyfall begeisterten die Sängerinnen und das kleine Orchester.

Gleich zwei Solisten, Christa Mäder (mit rotem Schal) und Markus Störk erlebt die Alte Kirche in Volkertshausen und der Stabführung von Siegfried Schmidgall. | Bild: Günther Vasel

Einige sangen die Gassenhauer mit

Zum Abschluss stand Frau Luna im Programm. Paul Linke hatte zwar vom Mond geträumt und seinem Traum eine Operette gewidmet, aber leider den ersten Mondflug nicht erleben dürfen. Seine Melodien sind geblieben und erfreuen die Menschen noch heute. Bei dem Stück „Oh Theophil“ stand die Vize-Vorsitzende, Christa Mäder, als Solistin am Mikrofon. „Das macht die Berliner Luft“ und „Lasst den Kopf nicht hängen“ ließen das Publikum nicht länger still sitzen. Begeistert klatschten sie im Takt. Und wenn man genau hinhörte, sangen einige die Gassenhauer mit.

