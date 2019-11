von Roland Ragg

Im Rahmen des ersten Peter-Fensters – eine Art Tag der offenen Tür – im neuen Schuljahr konnte am Samstag der sogenannte Seilzirkus, ein Klettergerüst, an der Peter-Thumb-Schule feierlich an die Schüler übergeben werden. Initiator dieser aus insgesamt 24 000 Euro Spendengeld geschulterten Investition war der Förderverein der Hilzinger Schule.

Das Schulorchester The Pigeons (Die Tauben) eröffnete unter der Leitung von Arpad Fodor und Madlen Disch im voll besetzten Schulfoyer das Peter-Fenster mit der damit verbundenen Freigabe des Seilzirkus‚. Schulleiter Martin Trinkner bedankte sich in seinen Begrüßungsworten für das große Interesse an der Peter-Thumb-Schule, das sei sicherlich auch ein Verdienst des Fördervereins.

Stolz auf den Förderverein

Die Vorsitzende dieses Vereins, Manuela Trapani, bedankte sich zunächst bei ihren Amtsvorgängern Marion Casola und Martin Hüpping für ihre gute Vorarbeit für den Seilzirkus. Ihr Dank ging aber auch an die aktuellen Vorstandsmitglieder, die mit sehr viel Einsatz diese große Anschaffung möglich gemacht hätten. Das ging aber nicht ohne Sponsoren. Hier konnte Manuela Trapani eine lange Liste aufzählen, bestehend aus Firmen und Privatleuten.

Ein besonderes Dankeschön ging an Markus Wannenmacher, Hauptamtsleiter im Hilzinger Rathaus, der beim Sponsorenlauf mit der Startnummer 007 die Läuferinnen und Läufer anspornte und dazu beitrug, dass 11.000 Euro in die Kasse des Fördervereins flossen.

Viele Sponsoren beteiligten sich

Abschließend bedankte sich Manuela Trapani beim leider erkrankten Bürgermeister und Schirmherr Rupert Metzler, der Gemeinde, dem Gemeinderat und dem Bauhof. „Sie sehen, zur Arbeit des Fördervereins, zur Umsetzung solcher Projekte wie den Bewegten Schulhof gehören eben viele, vor allem ihr Schüler und Sie als Eltern, Elternbeiräte, Betreuer und natürlich das von Martin Trinkner geleitete Lehrerkollegium.“

Ebenfalls für den Förderverein beeindruckten Katharina Seewald und Nicole Homburger mit weiteren Daten zum Seilzirkus. Für den erkrankten Bürgermeister vertrat Stellvertreterin Ulrike Maus die Gemeinde Hilzingen. Sie bedankte sich ausdrücklich bei jeder helfenden Hand, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen hat. „Wir sind stolz darauf, einen solchen Förderverein zu haben.“

Nachdem Schulleiter Martin Trinkner das Zeichen zur Freigabe des Seilzirkus‚ gegeben hatte, stürmten die Schüler in den südlichen Schulhof. Wie es sich bei einer öffentlichen Freigabe gehört, wurde natürlich auch ein Band durchschnitten. Neben dem Klettergerüst konnte an diesem Samstag wieder das gesamte Angebot der Hilzinger Gemeinschaftsschule in Augenschein genommen werden. „Eine echte Wohlfühlschule“, so ein beeindruckter Vater beim Rundgang zu seinem Sohn.