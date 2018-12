Volkertshausen. vor 30 Minuten

Erste Bewerbung für Volkertshauser Bürgermeisterwahl

Seit 9. November läuft die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl der Gemeinde Volkertshausen. Am Dienstag ging die erste Kandidatur im Rathaus ein, wie Bürgermeister Alfred Mutter in seiner Funktion als Wahlleiter auf SÜDKURIER-Anfrage berichtet. Der 65-Jährige scheidet in seiner fünften Amtszeit altershalber freiwillig vorzeitig aus.