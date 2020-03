von Günther Vasel

Eine etwas andere Vernissage erlebte das Publikum in der Alten Kirche Volkertshausen: Musik, Show, Bühnenbild und Exponate stammten alle aus von Familie, der Familie Lürig aus Aach. Leider sei der Abend eine Mogelpackung, gestand Sabrina Lürig gleich zu Beginn, denn die Familie musste improvisieren. Künstler, Vater, und erster Tenor Ralf Lürig war nach langer Krankheit nicht in der Lage zu singen. Die Stimme versagte.

Dennoch bekamen die Besucher ein anspruchsvolles Programm geboten. Und Sabrina Lürig übernahm auch die Rolle der Laudatorin und führte in die Ausstellung ein. Mit dem Lied „Night and Day“ startete die Show der Familie und der Gassenhauer „Glühwürmchen“ von Paul Lincke brachte die notwendige Stimmung in den Saal.

Anekdoten über Ralf Lürig

Laurentius Lürig eröffnete den Reigen der Solisten mit dem bekannten „Strangers in the Night“. Ihm folgte als Solist der noch sehr junge Livarius mit dem gefühlvollen Lied „Baby mine“. Immer wieder unterbrach Sabrina Lürig die Gesangsdarbietungen, um in einer besonders liebevolle und teils humorvollen Weise aus dem Leben von Ralf Lürig zu erzählen. Zum Beispiel, dass das Multitalent Ralf bei dem Versuch, Trickfilme zu erstellen, mehrmals fast die Wohnung der Eltern abgefackelt hatte.

Mit „Moon River„ begann Letitia Lürig den zweiten Teil des Abends mit einem Solo. Und mit Soli wussten auch Liliana, Leander und Sabrina Lürig zu überzeugen. Das Bühnenbild wechselte von der amerikanischen Bar in den südamerikanischen Urwald. Mit „The girl of Ipanema“ und „Tequila Samba“ ging es fetzig weiter. Dem Applaus zufolge war das Publikum von der Vorstellung der Lüriks begeistert.

Moderne Themen in klassischer Malweise

Ralf Lürig kombiniert in klassischer Malweise moderne Themen, die die Menschen aufgrund ihrer Anspielungen ansprechen, erklärt Sabrina Lürig die Werke ihres Mannes. Die Bilder zu betrachten können eine Weile dauern, doch komme dabei nie Langeweile auf.

Die Ausstellung in der Alten Kirche Volkertshausen ist bis 12. März donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.