Volkertshausen vor 3 Stunden

Eine Hegau-Gemeinde wird zur Narrenhochburg: Die schönsten Momente des Narrentreffens in Bildern

Ausnahmezustand in der kleinen Hegau-Gemeinde Volkertshausen: Viele tausend Narren und Zuschauer nahmen am bunten Treiben teil. Die gastgebende Narrenzunft Rehbock feierte das 111-jährige Bestehen. Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ließ bei einem Festbankett am Samstag den 60. Geburtstag hochleben. Beim großen Umzug am Sonntag machten an die 6000 Narren mit.