22.11.2016 17:59 SK Volkertshausen Einbrecher verschaffen sich Zugang zu zwei Wohnhäusern

Mindestens zwei Täter sind am Montag, 21. November, zwischen 8 und 13.30 Uhr laut Polizei gewaltsam in zwei Anwesen an der zwischen Volkertshausen und Aach gelegenen Straße Aachtal eingebrochen.