Der Singener Mike Bumiller hat sich seit früher Kindheit dem Sport verschrieben. Er startete in seinem sechsten Lebensjahr als Kanute. Heute betreibt er als Touristik-Unternehmer Event-Agenturen in Moos und in Immenstadt. Dort bietet er seinen Kunden an, Sportarten in freier Natur auszuleben, wie Segeln, Kanufahren oder Erlebnistouren beim Rafting oder Canyoning auf wilden Flüssen. Mit sportlichem Ehrgeiz strebt Mike Bumiller nun eine neue Tätikgkeit in ruhigerem Fahrwasser an, die aber nicht minder umtriebig und spannend verlaufen soll. Er will Burmeister will neuer Bürgermeister von Volkertshausen als Nachfolger von Alfred Mutter werden, der nach 36-jähriger Tätigkeit als Chef der Gemeinde mit derzeit knapp 3000 Einwohner im April 2019 freiwillig ausscheidet.

Entschluss ist gereift

Im Bavaria-Filmstudio riss Bumiller waghalsige Stunts für Schauspieler, für ein privates Fernseh-Unternehmen koordinierte er als Produktionsleiter die Abläufe. Und für das Filmen von Extremsport stand er hinter der Kamera, wie er berichtet. Bumillers bewegtes berufliche Leben fand oft hinter den Kulissen statt. Seit seinen Aktivitäten im eigenen Unternehmen und der ehrenamtlichen Tätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren steht Bumiller auch mit im Vordergrund. In das regionale Rampenlicht rückt der 37-jährige sich selbst durch die Kandidatur für die Bürgermeisterwahl von Volkertshausen am 20. Januar. Dabei will er vor allem seine kommunikative Stärken in die Waagschale werfen. „Ich suche im Wahlkampf den engen Dialog mit den Bürgern. Sollte ich zum Bürgermeister gewählt werden, plane ich, die Volkertshauser Bürger stark in das kommunale Geschehen miteinzubeziehen, wie über Foren zu bestimmten Themen“, erklärt Bumiller. „Ich will meine politischen Interessen und wirtschaftlichen Erfahrungen einbringen und bewerbe mich deshalb für das Bürgermeister-Amt in Volkertshausen. Geliebäugelt habe ich schon zuvor damit, als Bürgermeister-Kandidat in einer Gemeinde der unmittelbaren Region anzutreten. Das ist nun gereift“, betont Bumiller. Die nun doch kurzfristige Bewerbung für Volkertshausen sei auch aus einem Bauchgefühl erfolgt.

Volkertshausen Das Dirigieren liegt ihr: Bürgermeister-Kandidatin Elke Baumgärtner spricht über ihre Visionen für Volkertshausen Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Heimat verwurzelt

„Die Gemeinde Volkertshausen passt von der überschaubaren Größe und guten Struktur. Sie liegt in meiner näheren Heimat, mit der ich sehr verwurzelt bin“, so Bumiller. „Für mich ist es wichtig, neutral und unbelastet antreten zu können, um somit unvoreingenommen die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger ausloten und sie umsetzen zu können. Volkertshausen ist ein stimmiges Dorf mit sehr engagierten Bürgern und einem großen Gemeinschaftsgefühl. Das habe ich auch bei meinen bisherigen Wahlterminen erfahren, wie etwa vor 60 Bürgern im Gasthaus Mohren. Dabei konnte ich schriftlich die Anliegen der Bürger erfragen“, betont Bumiller. Bis vor zwei Jahren war er noch bei den Wirtschaftsjunioren tätig, kreis-, landes- und bundesweit. „Neben dem Wirtschaftsforum haben wir auch eine Bundeskonferenz organisiert. Sie war die bisher größte mehrtägige Veranstaltung in der Singener Stadthalle, wie deren Betreiber berichtet haben“, schildert Bumiller. Die Wirtschaftsjunioren bilden einen Verein für junge Unternehmer und Führungskräfte.

Volkertshausen Vier Kandidaten wollen Bürgermeister von Volkertshausen werden Das könnte Sie auch interessieren

„Bei meinen Wahlterminen suche ich neben den direkten Bürger-Gesprächen bewusst Gruppierungen, wie Vereine oder Gemeinderäte, die als Multiplikatoren auch viele andere Personen erreichen. Die verantwortlichen Menschen sollen ein Bild von mir bekommen. Sie müssen die Entscheidung treffen, um ein beruhigendes Gefühl zu bekommen, dass Volkertshausen in guten Händen liegt“, sagt Bumiller. Dass er kein Verwaltungsprofi ist, wertet er nicht als Nachteil. „Durch die unternehmerische Tätigkeiten sehe ich viele Dinge etwas anders als Verwaltungsleute. Wir denken sehr praxis- und lösungsorientiert. Dies kann auch für eine Gemeinde sehr hilfreich sein“, zeigt Bumiller auf.

Verkehrsgefahren als wichtiges Thema

Als eine von drei großen Schwerpunkten habe er als Anliegen von Bürgern ausgemacht, dass der Verkehr in der Ortsdurchfahrt stellenweise gefährlich sei. Dies müsse thematisiert werden, schildert der Kandidat. Der Einbau von energiesparender Straßenbeleuchtung sollte angegangen werden. Zudem sei zu prüfen, ob im Kindergarten eine von Eltern gewünschte Ganztagesbetreuung realisierbar sei. Und die Internet-Versorgung soll optimiert werden. „Oft sind es nicht die großen Dinge, welche die Bürger bewegen, auch kleinere Verbesserungen stellen sie zufrieden, wie Beispiele andernorts zeigten.“ Bumiller will mit seiner beruflichen Erfahrung in Zusammenarbeit mit dem regionalen Verband den Tourismus in Volkertshausen weiterentwickeln. „Die Gemeinde hat ein gutes Team an Verwaltungsfachkräften. Ein Quereinsteiger kann mit neuen Ideen für Bereicherung sorgen. Um an Fördertöpfe zu kommen, gibt es trotz aller Komplexität vielfältige Möglichkeiten, die erfragt werden können“, so Bumiller. Er wolle sich in Schulungen viel Wissen aneignen. „Ich sehe mich als Außenseiter, da ich nicht aus der Verwaltung komme oder schon einen Bezug zum Ort habe, wie andere Kandidaten. Die Rolle nehme ich gerne an und hoffe auf einen Wahlerfolg. Meine unternehmerische Nachfolge wäre geregelt. Auch über meine Frau Lydia“, so Bumiller. Egal, wie die Wahl ausgehe, wer sie nicht gewinne, soll sich nicht als Verlierer fühlen, sondern die Erfahrungen aus dem Wahlkampf positiv mitnehmen.