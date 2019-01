von Günther Vasel

Ein sichtlich gut gelaunter Bürgermeister Alfred Mutter begrüßte eine Reihe von Ehrengästen in der mit Bürgern gut gefüllten Alte Kirche zum Volkertshauser Neujahrsempfang. Zwei Geburtstage und ein Abschied standen im Mittelpunkt der Reden. Für Gespräche war nach dem Festakt reichlich Gelegenheit gegeben.

Natürlich spricht er über die Fasnacht: Professor Werner Mezger. In seiner Rede vermischte der in Rottweil beheimatete, an der Universität Freiburg lehrende und europaweit renommierte Volkskundler geschickt Wissenschaft und Volkstümlichkeit miteinander. Immer mit einem leichten Augenzwinkern äußerte sich Mezger zur Geschichte der Narretei und zur Gründung der großen Narrenvereinigungen. Die Vereinigung Hegau-Bodensee sei der größte Zusammenschluss von Narrenzünften und in dieser ländlichen Narrenvereinigung spüre man ganz besonders die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen.

Werner Mezger verbeugt sich vor der ländlichen Fasnacht

Der Tübinger Arbeitskreis Fastnachtsforschung, zu dem Mezger auch gehöre, habe sich besonders mit dem Geschehen im Hegau auseinandergesetzt. Letztlich sei es die Offenheit auch Neuem gegenüber, die dieser Vereinigung zum Erfolg verholfen habe. Im Gegensatz zu den Edelzünften, wie Mezger es nannte, sei weniger von Tradition die Rede. Junge Masken in jungen Zünften seien ein Blick in die lokale Identität. Und das Langensteiner Fasnetsmuseum sei schließlich das erste Museum dieser Art überhaupt.

Werner Mezger gratulierte der Narrenzunft Rehbock zum 111. Geburtstag und der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee zum 60-Jährigen. Damit leitete Mezger geschickt zum anstehenden Bürgermeisterabschied über. Es seien wohl an die 36 Meter Luftlinie, die den Rehbock-Gründungsort im Gasthaus Mohren (vielleicht müsse man das Wirtshaus umbenennen in "Gasthaus zum stark pigmentierten Individuum") vom Amtssitz des Bürgermeisters trennten, so der Professor, und es könne ja kein Zufall sein, dass Alfred Mutter sich nach 36 Jahren in den Ruhestand verabschiede. Eine Vaterfigur, die Mutter heiße, ulkte Mezger und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Andreas Jung ist immer für Scherze bereit

Herzliche Worte fand auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung. Der Bürgermeister hatte in seiner Begrüßung darauf hingewiesen, dass Andreas Jung erst zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, als er die Schirmherrschaft über die Narrentage übernommen hatte. Das nahm Jung gerne auf und meinte, dass man in Berlin in letzter Zeit viele Böcke geschossen habe. Er wisse aber nicht, ob es ein Zufall sei, dass die Stiftung Wildtier das Reh zum Tier des Jahres 2019 gekürt habe. Im Gegensatz zu Alfred Mutter habe er aber keinen Mezger eingeladen.

Als Zeichen der Patenschaft überreichte Zunftmeister Jendo Mirthes dem Abgeordneten das Rehbockhäs. Respekt zollte Andreas Jung Alfred Mutter. Es sei Bürgermeister mit Leib und Seele, habe sich das Vertrauen der Gemeinde verdient und die Menschen zusammengeführt.