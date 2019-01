Meinung vor 4 Stunden

Drei Volkertshauser Kandidaten haben Respekt verdient

Es gab viel Beifall bei der Vorstellung der Bürgermeister-Kandidaten. Es fielen aber in Fragerunden auch scharfe Worte mit persönlichen Angriffen in Richtung der Bewerber. Das passt nicht in einen bisher fairen Wahlkampf und zu einer Veranstaltung, bei der die drei Kandidaten 700 Menschen lockten. Dies betont Albert Bittlingmaier in seinem Kommentar.