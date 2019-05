von Günther Vasel

Und schon wieder ein Novum in Volkertshausen: Es sei seine und zugleich seine letzte Gemeinderatssitzung, verblüffte Bürgermeister Marcus Röwer den Gemeinderat.

Doch die Lösung des Rätsels war nicht so dramatisch, wie es sich zunächst anhörte. Es war die erste Gemeinderatssitzung nach der Wahl des Bürgermeisters. Soweit in Ordnung. Doch es war auch zugleich die letzte Sitzung in der aktuellen Zusammensetzung des Gemeinderates. Bekanntlich sind schon am 26. Mai die Gemeinderatswahlen. Sicher ist, dass Waltraud Sproll, Reinhold Greuter und Jutta Veit zukünftig nicht mehr dabei sein werden. Und über die neue Zusammensetzung werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden.

Anbau ans Feuerwehr-Gerätehaus

Sachlich ging es in der Sitzung in erster Linie um die Vergabe von Bauleistungen für den Anbau ans Feuerwehr-Gerätehaus. Den Estrich wird die Firma Ernst-Werner Meschenmoser, Fußbodentechnik aus Salem für rund 11 000 Euro einbauen. Die Fensterarbeiten wird für circa 13 000 Euro die Firma Schreinerei Gabele aus Aach ausführen. Die Dachabdichtungen übernimmt das Unternehmen Schuhmacher Bau GmbH aus Volkertshausen und den Auftrag für die Putz- und Stuckarbeiten – im Wert von 37 600 Euro – erhielt die Firma De Simone aus Volkertshausen.

Unzureichende Informationen vom Landratsamt

Für Unmut sorgten die anstehenden diversen Straßenbau-Maßnahmen in Volkertshausen. Hier war deutlich zu erkennen, wie unzufrieden der Gemeinderat mit der Vorgehensweise der Behörde ist. Gar keine, unzureichende oder schlechte Informationen seien vom Landratsamt zu erhalten. So sei die Kreisstraße nach Wiechs ohne Kenntnis der Gemeinde gesperrt worden, über den Radweg nach Schlatt schweige man sich aus und wie es mit der dringenden Sanierung der Kreisstraßen in Volkertshausen aussehe, wisse man in der Gemeinde auch nicht. Hier konnte Bürgermeister Röwer nur um Geduld bitten, er werde sich schwerpunktmäßig darum kümmern.

Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat, die Fragezeit für Bürger an den Anfang der öffentlichen Gemeinderatsitzungen zu stellen. Damit solle dem Rat Gelegenheit gegeben werden, eventuelle Anregungen und Bemerkungen der Bürger in die spätere Entscheidung einzubinden oder zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen wird nun bis zum Ende des Jahres ausprobiert werden