„Einmal gemacht, ist Tradition“, sagt Heinz Rapp und setzt ein verschmitztes Lächeln auf. Dabei ist dem langjährigen Wahlvorstand der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau diesmal gar nicht zum Lachen zumute. Kurz vor der Pfarrgemeinderatswahl am 22. März stellt er fest: „Bei uns haben die 5657 Wahlberechtigten eigentlich gar keine Wahl“. Anders als in der Einheit Oberer Hegau oder in der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen sind dem Zusammenschluss Mittlerer Hegau die Kandidaten für das Ehrenamt ausgegangen. Überall Lücken. Für die 21 Sitze haben sich gerade mal 13 Kandidaten zur Verfügung gestellt.

Wer darf wählen? Im Erzbistum Freiburg werden die neuen Pfarrgemeinderäte für fünf Jahre gewählt. Dazu sind alle 5657 Katholiken ab 16 Jahren als Wähler eingeladen. Wählbar sind alle Katholiken ab 18 Jahren. Die Pfarrgemeinderäte können das kirchliche Leben vor Ort mit ihrem Einfluss ausgestalten. Gewählt wird wegen der Pandemie nur noch per Briefwahl oder digital. Erstmals besteht mit einem persönlichen Zugangscode auf der Wahlbenachrichtigung auch die Möglichkeit zur Online-Wahl. Weitere Informationen unter: www.pgr-wahl-freiburg.de

So etwas hat Heinz Rapp in all den Jahren, in denen er den Wahlvorstand für die katholischen Gemeinden übernommen hat, noch nie erlebt. Er selbst war nie als Pfarrgemeinderat tätig. Das ist auch Bedingung dafür, dass er als Wahlvorstand tätig werden darf. Durch Vorschlag des damaligen Rates in Singen-Beuren kam er zu dem Amt. Über die Jahre hat er die gesamte Entwicklung von der Einzelpfarrei bis zur Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau mitvollzogen. Doch wie es aussieht, ist der Zusammenschluss der sechs Pfarreien nicht so geglückt wie andernorts. Bei der Suche nach den Ursachen bleibt Rapp ratlos. Kann es sein, dass die Pfarreien nicht so recht zusammenpassen?

Unterschiedliche Kultur in den Gemeinden als Grund?

Anders als im Oberen Hegau und in Hilzingen deckt sich das Gebiet der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau nicht mit dem Gebiet der politischen Gemeinde. Zum Mittleren Hegau gehören die Katholiken von Volkertshausen, Steißlingen und den Singener Ortsteilen Beuren, Hausen, Schlatt und Friedingen.

Um auch die katholischen Kirchen in kleineren Ortsteile wie Beuren an der Aach mit regelmäßigen Gottesdiensten zu versehen, müssen die Priester am Wochenende oft im Eilschritt die Gemeinden bedienen. | Bild: Gudrun Trautmann

Hat die Bereitschaft zum Ehrenamt in der Kirche also etwas mit der unterschiedlichen Kultur in den Gemeinden und Ortsteilen zu tun? Heinz Rapp hat darauf keine Antwort.

Mehr Verantwortung für Frauen in der Kirche

Überzeugt ist er aber, dass der Papst mit seiner Haltung gegenüber dem Einsatz von Frauen in der Kirche dem Engagement der Katholiken keinen guten Dienst erwiesen hat. „Wir müssen einsehen, dass es ohne die Hilfe der Frauen nicht mehr geht. Um die Pfarrgemeinden am Leben zu erhalten, muss man den Frauen, die ohnehin schon sehr aktiv sind, mehr Verantwortung überlassen.“ Der Priestermangel habe dazu geführt, dass in vielen Gemeinden nur noch verwaltet werde und die Seelsorge zu kurz komme. Hier könnten geweihte Frauen als Priesterinnen sehr gut tätig werden.

Die Last der Verantwortung ist zu groß

Diese Gedanken betreffen alle Katholiken. Warum aber gelingt es im Mittleren Hegau nicht, genügend Kandidaten für das Ehrenamt zu finden? Das Verhältnis zum Pfarrer sei gut, sagt Heinz Rapp. Von einigen Räten, die nicht mehr antreten, hat er jedoch erfahren, dass sie die Last der Verantwortung nicht mehr so gut ertragen können.

Viele finanzielle Entscheidung stünden in der Seelsorgeeinheit an. Dazu gehören zum Beispiel der Betrieb des Steißlinger Kindergartens oder bauliche Investitionen. „Das empfinden manche Räte als belastend und haben sich zurückgezogen“, analysiert Rapp. 14 amtierende Räte treten nicht mehr an.

Letzte Chance: Wähler benennen eigene Kandidaten

Seit dem vergangenem September macht sich der 71-Jährige Gedanken, wie er Menschen für das Ehrenamt gewinnen kann. Er hat einen Leitfaden für die Wahlberechtigten entwickelt und in jeder Ausgabe des Pfarrblatts auf die Wahlen hingewiesen. Auch im Gemeindeblättle hat er dafür geworben. „Es ist ein Dilemma, dass die Wähler eigentlich gar keine richtige Wahl haben“, sagt er.

Heinz Rapp hat Musterstimmzettel im „S‘ Blättle“ drucken lassen und immer wieder auf die Pfarrgemeinderatswahlen hingewiesen. Trotzdem fanden sich nicht genügend Kandidaten. | Bild: Gudrun Trautmann

Eine letzte Chance gibt es aber trotzdem: Jeder Wahlberechtigte kann eigene Kandidaten in die leeren Spalten eintragen. Vielleicht kommt auf diese Weise im Mittleren Hegau doch noch ein vollständiges Parlament zustande.