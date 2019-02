Wenn Tausende Narren und Besucher erwartet werden, ist eines klar: Das gibt Arbeit schon im Vorfeld. Reinhard Veit kratzt mit seiner Schirmspitze am Narrenbrunnen in Volkertshausen das Moos ab und erklärt: "Auch der Rehbock muss entsprechend gerichtet sein. Mit 111 Jahren kann man schon mal ein bisschen Moos ansetzen." Mit den Narrentagen 2019 wird vom 15. bis 17. Februar zum 111. Geburtstag der Narrenzunft Rehbock auch das 60-jährige Bestehen der Narrenvereinigung Rehbock gefeiert. Schon Tage zuvor wird im Ortskern geschäftig gewerkelt.

Im Festzelt werden die letzten Fußbodenbretter verschraubt, weitere Holzplatten und Gestelle für Theken an Ort und Stelle platziert. 2500 Personen finden im Zelt Platz, aber das könne eng werden. Veit als altgedientes Ehrenmitglied erinnert sich an das Fest zum 100. Geburtstag, wo die Leute auch dicht gedrängt die Stehplätze besetzt hatten. "Die Narren und Gäste müssen ja irgendwo hin, die passen gar nicht alle ins Festzelt", sagt Zunftmeister Jendo Mirthes in weiser Voraussicht. Die Narren wollten sich ja auch kennenlernen, austauschen und neue Kontakte knüpfen. "Wir sind die Gastgeber und die Gäste sollen sich wohlfühlen", gehört für Mirthes auch die Verpflegung dazu.

Rundum-Paket

Dafür stehen 23 Besenwirtschaften bereit. "Das ist eine beachtliche Leistung und für eine Gemeinde dieser Größe einmalig", freut sich Mirthes, dass sich so viele gemeldet haben. Nach der Infoveranstaltung hatten die Zünftler mit zehn Rückmeldungen gerechnet. Sieben Vereine und viele Privatpersonen beteiligen sich, das spräche für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Benjamin Roll als Zweiter Zunftmeister bezieht auch die Helfer beim Aufbau des Festzeltes mit ein. Jeweils 40 Leute waren am Freitag und Samstag im Einsatz, wobei sich einige am Freitag Urlaub genommen hatten.

Am Vortag noch auf Lastwagen verstaut, steht am frühen Nachmittag das Festzelt. Eine Woche war vorsichtshalber mal angesetzt, aber die Rehböcke gaben alles. | Bild: Christel Rossner

Schon bei den Planungen wurde ein Rundum-Paket geschnürt und eine einheitliche Getränkeabgabe und Pfandgebühr festgesetzt. Was die Verpflegung betrifft, wurden Ideen gefragt. Und da zeigten sich die Mitstreiter einfallsreich. Von Grillwurst, Wurstsalat und Burger über Maultaschen, Toast-Cocktails und vegetarische Suppe bis zu Chili Concarne reicht das Angebot in den Besenwirtschaften.

Kein Aufwand wird gescheut

Die Besenwirte haben auch keinen Aufwand gescheut und die Unterstände gemütlich hergerichtet. Verena und Stefan Busduga haben auf dem Hof vor dem Haus eine überdachte Theke gebaut und in der ausgeräumten Scheune eine Bar eingerichtet. Unterstützt von Frauen wird die Abteilung Alte Herren des SV Volkertshausen die Gäste im hergerichteten Carport versorgen. Die beiden ersten Mannschaften des SV werden ihre Speisen aus einem geliehenen Kupferkessel servieren.