von Günther Vasel

Volkertshausen – Der Spatenstich bringt das Bauvorhaben nun auf die Reihe. Es sei die größte Investition in diesem Haushalt, so Bürgermeister Alfred Mutter in seinen Worten zum traditionellen Beginn der Bauarbeiten. "Wir hoffen, dass die im Haushalt eingestellten Beträge ausreichen und dass wir die zugesagten Zuschüsse in Höhe von 220 000 Euro erhalten", fuhr Mutter fort. Erforderlich werde dieser Anbau, weil die Trennung der Kleidung der Wehrleute nach privater und Einsatzkleidung gefordert wird. Es sei nicht länger hinzunehmen, dass sich die Wehrleute neben den Einsatzfahrzeugen umziehen müssten. Dabei atmeten sie auch unweigerlich die Abgase der schon laufenden Fahrzeuge ein – trotz Absauganlage.

Kleine Werkstatt entsteht

In Absprache mit der Feuerwehr werden im Erdgeschoss drei Garagen und eine kleine Werkstatt entstehen. Im Obergeschoss befindet sich dann der Versammlungsraum mit einer kleinen Ausschankküche. Da eine zweite Fluchtmöglichkeit geschaffen werden musste, schließt sich zur Straße hin eine Wendeltreppe an. Gleichzeitig wird mit diesem Notausgang ein Übungsturm betrieben. In dem jetzigen Versammlungsraum finden dann die Spinde Platz. Auch die Trennung des Umziehens nach den Geschlechtern wird durchgeführt. Immerhin gibt es inzwischen sieben Wehrfrauen unter den 61 aktiven Männern, wie Kommandant Jürgen Sapper ausführte.

Volkertshausens Bürgermeister Alfred Mutter warf dann schon einmal einen Blick in die Zukunft. Bei gutem Wetter werde er dann auf dem Klappstuhl mit Badetuch umschlungen den Bauarbeiten zuschauen. Mutter unterstrich das stete Bemühen, bei Baumaßnahmen dieser Art möglichst den Wünschen der Betreiber nachzukommen – und der Gemeinderat sehe das ebenso. Auch der zukünftige Bürgermeister Marcus Röwer war beim Spatenstich anwesend und konnte sich gleich ein Bild von der von ihm zu betreuenden Baumaßnahme machen. Er darf das Ganze auch abrechnen.