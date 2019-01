Wenn, dann nur in Volkertshausen. Zweimal hat dieser Satz Elke Baumgärtner im vergangenen Jahr einen entscheidenden Anstoß gegeben. Zunächst war sie im Sommer gefragt worden, ob sie sich vorstellen könne, ein 35-köpfiges Orchester zu leiten. "Das war im Anschluss an das Tattoo in Singen. Eigentlich hatte ich gar keinen Kopf für so ein Angebot", erinnert sich die 50-Jährige, die Klarinette und Saxofon spielt, und in dieser Zeit ein selbstgegründetes Orchester leitete. Ihre Antwort: "Wenn ich einen Musikverein übernehmen würde, dann nur in Volkertshausen – das ist der einzige Verein, bei dem ich zu allen Konzerten gehe." Wie der Zufall es wollte, war der Fragesteller Mitglied in genau diesem Musikverein. Die Folge: Seit September 2018 ist die Frau aus Stockach Dirigentin in Volkertshausen.

"Wenn dann nur in Volkertshausen", das sagt Elke Baumgärtner auch ein knappes halbes Jahr später, als sie dem SÜDKURIER beschreibt, warum sie als Kandidatin bei einer Bürgermeisterwahl antritt. "Es ist einfach ein sehr harmonisches Miteinander in Volkertshausen. Ich habe den Eindruck, dass immer auf der Sachebene miteinander gesprochen wird." In ihrer Zeit als musikalische Leiterin des Musikvereins habe sie miterleben dürfen, wie einvernehmlich die verschiedenen Generationen am Ort zusammen leben und arbeiten. Elke Baumgärtner sagt aber auch, dass sie das Amt des Bürgermeisters schon immer interessiert habe. Ein Mitgrund könnte ihr Vater, Peter Sommerfeld, sein, der lange Jahre Gemeinderat in Stockach war – eine Zeitlang sogar stellvertretender Bürgermeister.

Ein politisch aktiver Vater

Als es dann Anfang Dezember so aussah, als wolle nur ein einziger Kandidat Bürgermeister von Volkertshausen werden, habe sie zum ersten Mal eine Kandidatur in Erwägung gezogen, berichtet die 50-Jährige. Über die Weihnachtsfeiertage traf sie ihre endgültige Entscheidung. "Ich hatte die Ruhe, wirklich darüber nachzudenken und die Möglichkeit, noch einmal mit meinen Kindern zu sprechen." Elke Baumgärtner lebt zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter in Stockach. Ihre Jungs sind 19 und 24, sie wohnen in Karlsruhe und Konstanz. "Es war mir wichtig, dass alle einverstanden sind, weil die Entscheidung ja auch alle betrifft", erklärt die 50-Jährige. Sollte sie in knapp zwei Wochen zur Bürgermeisterin gewählt werden, hat sie vor, nach Volkertshausen zu ziehen.

Der Wohnortswechsel wäre nicht die einzige Veränderung, die auf sie warten würde. Denn auch, wenn die Reaktionen auf ihre Kandidatur im Freundes- und Bekanntenkreis durchweg positiv ausfielen: "Mein Arbeitgeber war natürlich nicht ganz so begeistert." Im Moment unterrichtet Elke Baumgärtner an der Gemeinschaftsschule Steißlingen 15 verschiedene Klassen in den Fächern Technik, Wirtschaft und Musik – eine Arbeit, die ihr nach wie vor Freude bereitet. "Auch Schüler brauchen einen Fürsprech", wagt sie einen Vergleich zwischen dem Beruf des Lehrers und dem des Bürgermeisters. "In beiden Fällen muss man mit vielen unterschiedlichen Menschen aufmerksam und wertschätzend umgehen."

An der Haustür ins Gespräch kommen

Im Unterschied zu ihrem jetzigen Beruf hätte die 50-Jährige als Bürgermeisterin mehr Möglichkeiten, sich für das Wohl der Menschen einzusetzen, die sich mit ihren Problemen an sie wenden. Und was den Einwohnern wirklich unter den Nägeln brennt, versucht die Kandidatin dieser Tage herauszufinden. Statt sich bei einer zentralen Veranstaltung vorzustellen, geht sie von Haustür zu Haustür und stellt sich vor. Warum sie diesen Ansatz wählt? "In einer Versammlung würde ich von vielen Anliegen nicht erfahren. In so einem Kontext würde zum Beispiel nie jemand sagen, dass er sich am Ort einsam fühlt." Haften geblieben ist Elke Baumgärtner das Gespräch mit einer Rollstuhlfahrerin, die von ihren Problemen beim Einkaufen berichtet hat. Denn auch, wenn der Supermarkt am Ort ebenerdig liegt, sei das Gelände für Rollstuhlfahrer nur schwer zugänglich.

Mit Episoden wie dieser deutet die Kandidatin an: Das Soziale liegt ihr am Herzen. Und auch wenn sie nur lobende Worte für Amtsinhaber Alfred Mutter hat, sieht sie in diesem Bereich Potenzial, Volkertshausen zu einem noch lebenswerteren Ort zu machen. "Was Baumaßnahmen angeht, ist ja schon viel angegangen und angeschoben worden", sagt sie. Eine Idee, die Elke Baumgärtner noch vorschwebt wäre eine öffentliche Mensa für Volkertshausen – ein Treffpunkt, an dem sich die Generationen begegnen könnten. "Ich will niemanden etwas überstülpen, das nicht wirklich gebraucht wird", erklärt sie. Sollte aber tatsächlich Bedarf bestehen, könnte sie sich vorstellen, dass an ein solches Zentrum später auch eine Tagespflege, eine Kinder- und Hausaufgabenbetreuung angeschlossen wird.

Und die Musik?

Eine weitere Vision: Regelmäßige Gesprächsrunden mit den Vereinen sowie den ortsansässigen Firmen und Geschäften. Auch hier möchte die Kandidatin das harmonische Miteinander fördern. Apropos Harmonie: Was passiert eigentlich mit der Dirigentin Elke Baumgärtner, sollte es ab dem kommenden März eine Bürgermeisterin Elke Baumgärtner geben? "Ich habe nicht vor aufzuhören", sagt die Frau, die Musik als ihr wichtigstes Hobby beschreibt und lacht. Sie habe schon erfahren, dass der Vorgänger von Alfred Mutter parallel zum Bürgermeisteramt das des Chorleiters ausgeübt habe. Auch in diesem Fall scheint Elke Baumgärtners Credo zu gelten: Wenn, dann nur in Volkertshausen.