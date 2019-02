von Sabine Tesche

Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee wurde am 19 April 1959 im Gasthaus Mohren in Volkertshausen gegründet. Was damals mit 24 Zünften begann, hat sich heute zu einer Vereinigung mit 120 Mitgliedszünften entwickelt. In einem Festakt wurde der 60. Geburtstag bei den Volkertshauser Narrentagen gebührend gefeiert.

Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein