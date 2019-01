Ein erster Kuss sorgt bei der offiziellen Kandidaten-Vorstellung für die Volkertshauser Bürgermeisterwahl am 20. Januar für ein Stimmungshoch. Die drei Bewerber stellten sich und ihre Wahlziele in der mit gut 700 Besuchern pickepacke vollen neuen Wiesengrundhalle ausführlich vor.

Der Brückenschlag des Böhringer Politik- und Verwaltungswissenschaftlers Marcus Röwer zu seiner kurzzeitigen früheren Heimatgemeinde Volkertshausen legte besondere Emotionen frei. "Mit meiner jetzigen Frau Susanne hatte ich in einem Volkerthauser Asia-Restaurant das erste Treffen. Es kam in Volkertshausen auch zum ersten Kuss. Zudem haben wir kurzzeitig im selben Haus gelebt, wo auch Bürgermeister Alfred Mutter seine erste Wohnung bezogen hatte", führte Röwer aus. Begeisterter Beifall brandete auf. Röwer wagte den Spagath, als Verwaltungsprofi und mit sehr persönlichen Einblicken zu punkten.

Das riesige Besucher-Interesse zeigte aber nicht nur bei Röwer, sondern auch bei den Mitbewerbern um die Nachfolge des langjährigen Volkertshauser Bürgermeisters Alfred Mutter Wirkung. Bei Marcus Röwer, der Pädagogin Elke Baumgärtner und dem Touristik-Unternehmer Markus Mike Bumiller war mitunter die Nervosität hörbar. Sie alle wurden aber mit reichlich Beifall bedacht, wobei der Applaus für Röwer deutlich am längsten und lautesten ausfiel. Einzelne Besucher richteten teils scharfe Worte an Bumiller und Baumgärtner.

Zukunftswerkstatt soll her

"Als ehrlicher und gerechter Bürgermeister Bewährtes bewahren und Räume für Veränderungen nutzen", lautet das Credo von Röwer, der sich als überzeugter Christ bekannte. Er ließ auf Nachfrage aus dem Publikum offen, ob er als Kreisrat kandidiere. Vor- und Nachteile müsse er abwägen. Auf einem guten Listenplatz sähe er auch Chancen, als Kreisrat Positives für Volkertshausen zu bewirken. Wie die anderen Kandidaten will Röwer stark die Bürger in anstehende Projekte miteinbeziehen, wie durch eine Zukunftswerkstatt. "Wir müssen neuen Wohnraum schaffen und vor allem durch Pflege-Einrichtungen dafür sorgen, dass Volkertshauser im hohen Alter nicht in Nachbargemeinden umziehen müssen", forderte Röwer. Sein Ziel sei es auch, Gefahrenstellen der Durchgangstraße zu entschärfen, dem Bedarf bei der Kinderbetreuung gerecht zu werden, die Digitalisierung im Rathaus voranzutreiben und die Internet-Versorgung zu optimieren.

Soziale Komponenten als Stärke

Während Röwer seine "einschlägige Berufserfahrung" in der Verwaltung – er ist im Landratsamt Tuttlingen tätig – als großes Plus wertete, setzte die Pädagogin Elke Baumgärtner auf andere Stärken, vor allem im sozialen Bereich. Als Pädagogin und dreifache Mutter habe sie stets versucht, auch bei Konflikten alle versöhnlich an einen Tisch zu bringen. Auch als Bürgermeisterin will die Stockacherin, die seit kurzem als Dirigentin den Taktstock beim Musikverein Volkertshausen schwingt, in vielen Bereichen positiv gestalten. "Eine Treff könnte die verschiedenen Gruppierungen in der Gemeinde zusammenbringen und gegenseitig Verständnis wecken. Eine Bürgermensa wäre vorstellbar", erklärte Elke Baumgärtner. Sie verfüge auch über betriebswirtschaftliche Erfahrungen, wie als ausgebildete Industriekauffrau, bevor sie ihr Lehramt angetreten habe. Eine Verbesserung der Altenpflege liege ihr genauso am Herzen wie eine gute Kinderbetreuung und sicherere Hauptstraße. "Die Verwaltung arbeitet mit einem kleinen Team am Anschlag. Ich würde gerne mit Respekt auf Augenhöhe arbeiten. Manche Abläufe müssten überprüft werden", sagte sie. Beschämend sei, dass das Rathaus keinen behindertenfreundlichen Zugang habe. Ihr Traumziel sei ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Alt und Jung. Elke Baumgärtner musste sich einer harschen Frage stellen, wie von einer Verwaltungsmitarbeiterin. Da die Kandidatin verwaltungsfremd sei, müsste das Personal verstärkt werden. Wie sei dies finanziell zu bewältigen? Elke Baumgärtner versuchte, mit ihren kaufmännischen Erfahrungen und mit Tatendrang Bedenken auszuräumen.

Etwas andere Sichtweisen

Der frühere Extremsportler und heutige Touristik-Unternehmer Markus Mike Bumiller sucht kein neues Abenteuer, wie eine Besucherin nachgefragt hat, sondern eine neue Herausforderung. Fehlende kommunale Erfahrung wolle er vor allem durch andere Sichtweisen, aber auch durch Schulungen an der Verwaltungshochschule Kehl nicht nur wettmachen, sondern sogar Vorteile daraus ziehen. Der frühere Kreishandwerksmeister Rainer Kenzler wollte aber klarstellen: "Dass in Volkertshausen viel geschaffen wurde und es dennoch vergleichsweise eine gute finanzielle Situation gibt, ist vor allem dem großen Fachwissen und Tatendrang unseres Bürgermeisters Alfred Mutter zu verdanken." Kenzler stellte stark in Zweifel, ob Bumiller dies leisten könne. Um in komplexen Verwaltungsangelegenheiten gut agieren zu können, wie bei Förderungsanträgen, könne er auf eine gute Verwaltung zurückgreifen und sich von einem Experten im privaten Umfeld eingehend beraten lassen. "Ich will gemeinsam mit den Bürgern agieren, wie über jährliche Versammlungen und Foren zu Projekten", so Bumiller. Er werde Lösungen finden, Gefahrenpunkte auf der Durchgangsstraße zu entschärfen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch zeitgemäße Kinderbetreuung, kommunales Energiesparen und Ausbau des Internets griff er als wichtige Ziele auf.

Alle drei Kandidaten lobten die Dorfgemeinschaft und das Engagement der Volkertshauser, vor allem durch die Vereine, in den höchsten Tönen. Sie wollen die Vereine und ihre Jugendarbeit intensiv unterstützen. Auch der Jugendtreff Bunker gelte als langjähriges Erfolgsmodell. Auf dem Wahlzettel ganz oben steht noch ein vierter Kandidat. Markus Falk aus Koblenz hatte seine Bewerbung aber zurückgezogen.