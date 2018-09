Volkertshausen vor 1 Stunde

200 Kilogramm: Diebe machen schwergewichtige Beute

Eine im Freien bei einem Anwesen in der Wehristraße in Volkertshausen aufgestellte Holzskulptur im Wert von mehreren tausend Euro wurde in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, entwendet.