Es ist schon zu einer Tradition geworden. Im grauen November taucht einer in Watterdingen auf, der Farbe ins Spiel bringt. Veranstalter ist die SG Tengen-Watterdingen, die in diesem Jahr sogar ein Jubiläum mit dem Comedy-Format feiert. Der Kabarettist Django Asül, der am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in die Biberhalle Watterdingen kommt, ist überzeugter Niederbayer mit türkischem Migrationshintergrund und Tennisspieler. Einen Bezug zum Fußball hat er auch: Als Sportkolumnist schreibt er regelmäßig für das Sportmagazin „Kicker“, ist FC-Bayern-Fan und geht gern zu Spielen in die Arena. Aktuell ist Django Asül mit seinem mittlerweile siebten Soloprogramm „Offenes Visier“ unterwegs: Gut durchdachtes Politikkabarett mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte. Vergnügliche Unterhaltung auf hohem Niveau, verspricht die Pressemeldung.

Der Vorsitzende der SG Tengen-Watterdingen Matthias Preter berichtet, wie es zu der Veranstaltung kam: „Um das Vereinsleben finanzieren zu können, ist man auf die Einnahmen aus Veranstaltungen angewiesen.“ Bis 2011 habe es für die SG Tengen-Watterdingen eine alljährliche Tanzveranstaltung in der Randenhalle gegeben. „Mit der Zeit nahmen die Sicherheitsauflagen zu und die Besucherzahlen ab“, so Preter. So sei es zunehmend schwieriger geworden, die Veranstaltungen kostendeckend durchzuführen. Aus diesem Grund habe sich der damalige Vorstand ein neues Veranstaltungskonzept überlegt und einen Comedyabend mit der „Villinger Kumdie“ durchgeführt. Aufgrund des großen Erfolgs sei die Veranstaltung seither jährlich durchgeführt worden. Das Veranstaltungsformat finde seit 2012 statt. Aufgrund von Corona sei sie 2020 und 2021 ausgefallen. Für Matthias Preter naht damit ein besonderes Ereignis: „Es freut uns sehr, dass wir zum zehnjährigen Jubiläum mit Django Asül einen ganz großen seiner Zunft verpflichten konnten.“ Karten gibt es für 21 Euro per E-Mail (matthias@preter.de) oder Mobil/WhatsApp unter 0152 22975030.