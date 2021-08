Zum Abschied musste er zur Schaufel greifen. Stefan Armbruster war elf Jahre lang Ortsvorsteher von Tengen-Watterdingen. Seine öffentliche Verabschiedung im Dorf war wegen der Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie verschoben worden. Rund 200 Besucher erlebten nun beim Dorfhock unter Klängen des Musikvereins Watterdingen-Weil mit, wie Armbruster beim Rathaus einen Apfelbaum pflanzte.

Der Ortsteil Tengen-Watterdingen Watterdingen ist mit gut 900 Einwohnern der meistbevölkerte Ortsteil von Tengen. Rund jeder fünfte Bürger der Gesamtstadt lebt in Watterdingen. Flächenmäßig ist Watterdingen sogar etwas größer als die Kernstadt. Watterdingens Ortsvorsteher: Jennifer Maier (seit 2021), Stefan Armbruster (2009-2021), Josef Gräble (1990-2009), Wendelin Gschlecht (1969-1990), Vinzenz Meßmer (1947-1969), Bernhard Isak (1946-1947), Franz Gräble (1921-1946) und Peter Preter (1893-1921). Im Jahr 1975 wurde Watterdingen nach Tengen eingemeindet. Zuvor hatte Watterdingen einen eigenen Bürgermeister. Wendelin Gschlecht war zunächst Bürgermeister, dann Ortsvorsteher.

Jochen Frank, Zunftmeister der Narrenzunft Biberjohli, hatte als Vertreter der Vereine diesen Apfelbaum dem ehemaligen Ortsvorsteher geschenkt. Es sei ein „Säulenapfelbaum“, so wie Stefan Armbruster auch eine Säule des Watterdinger Dorf- und Vereinslebens gewesen sei. Und als Vorsitzender des Nachbarschaftsnetzwerkes Sonne werde er dies auch bleiben. „Langsam wachsend, robust und süß-säuerlich“, nannte Frank die Eigenschaften dieser Apfelsorte.

Innovativ und verantwortungsbewusst

Tengens Bürgermeister Marian Schreier übertrug diese Merkmale gleich auf die Amtszeit des Ortsvorstehers: „Ideen sind langsam gewachsen. Dann wurden sie robust vorgetragen. Und schließlich wurde süß-säuerlich zugestimmt.“ Stefan Armbruster sei innovativ gewesen, habe in die Zukunft gedacht und Verantwortung übernommen. Seine Leistung sei weit über den normalen Einsatz eines Ortsvorstehers hinausgegangen.

Stefan Armbruster war 11 Jahre Ortsvorsteher in Tengen-Watterdingen und wurde nun von der Dorfgemeinschaft beim Dorfhock verabschiedet. Hier ist er mit Lebensgefährtin Christa Müller zu sehen. | Bild: Christa Müller

Die amtierende Ortsvorsteherin Jennifer Maier bestätigt, dass abends stets lange Licht in Stefan Armbrusters Amtsstube gebrannt habe. „Du warst immer da und hast ein offenes Ohr gehabt. Auch im Urlaub oder am Wochenende konnte man zu dir kommen“, so Jennifer Maier.

Viele Besprechungen auf Baustellen

Dass der Ortsvorsteher mit der Schaufel in der Hand gesehen wird, scheint in Watterdingen nichts Neues zu sein. Bei den Projekten während seiner Amtszeit habe er nicht nur viele Baustellen-Besprechungen geführt – sondern auch stets selbst mit angepackt. „Viele Samstage haben wir in der Biberhalle gearbeitet“, erinnert Stefan Armbruster sich etwa an den Umbau der Watterdinger Halle als wohl intensivstes Projekt seiner Amtszeit.

Bürgermeister Marian Schreier hob zudem hervor, dass der Ortsvorsteher sich auch bei Aufgaben, die er sich nicht selbst ausgesucht habe, eingesetzt habe. Zum Beispiel bei der Aufnahme von Geflüchteten in den Jahren 2015 und 2016. Stefan Armbruster erinnert sich auch an die Erschließung des Gewerbegebietes Breitenplatz in Richtung Engen. Dies sei das größte Projekt seiner Amtszeit gewesen. Und als wichtigstes Projekt bezeichnet er die Verlegung der Glasfaserleitung von Blumenfeld nach Watterdingen.

Offene Wünsche an die Stadt Tengen

Auf Nachfrage des SÜDKURIER nennt der inzwischen ehemalige Ortsvorsteher auch einige Punkte, die ihm noch am Herzen gelegen wären – aber während seiner elfjährigen Amtszeit nicht umgesetzt werden konnten: Die Biberhalle solle noch saniert werden. Ein kaputtes Teilstückes des Biberwegs wäre auch noch zu reparieren. Und die Glasfaserleitung verlaufe bisher nur bis zum Rathaus, aber nicht bis ins Gewerbegebiet. Ideen aus Watterdingen: Langsam gewachsen, robust vorgetragen. Fehlt nur noch die süß-säuerliche Zusage aus Tengen.