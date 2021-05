Ding dong, klingelt es an der Tür. Draußen steht ein Musiker des Musikvereins Watterdingen-Weil. Er hält einen Wurstsalat in der Hand. „Bitteschön“, sagt er, und unter dem Mund-Nasen-Schutz kann man ein Lächeln vermuten.

Der Musikverein Watterdingen-Weil hatte sich die Wursttaxi-Aktion als Alternative zu seinem traditionellen Frühlingsfest ausgedacht, das wegen Corona nicht stattfinden konnte. „Wir haben Speisen in der Biberhalle zum Abholen angeboten, aber auch ausgefahren“, erläutert Melanie Schmid, zweite Vorsitzende des Fördervereins.

Sie hätten den Wurstsalat nach Watterdingen, Blumenfeld, Wiechs, Weil und Tengen ausgeliefert. Dabei sei es eine Herausforderung gewesen, alles coronakonform durchzuführen, erläutert Katharina Meßmer, Kassiererin des Fördervereins. „Einerseits sollte man alles mit möglichst wenig Leuten machen – andererseits ist es natürlich gut, die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen“, so Meßmer.

Per Einbahnstraße zum bestellten Essen

Ähnliche Schwierigkeiten musste der Musikverein Harmonie Tengen-Büßlingen überwinden. Die Musiker verkauften in der Körbeltalhalle Pfälzer Rollbraten, Frikadellen und Vesperteller. Der Weg für die Besucher führte per Einbahnstraße durch die Halle, um direkte Kontakte zu vermeiden. So konnte das traditionelle Büßlinger Maivesper trotzdem stattfinden.

Hannes (links) und Lukas Furtwängler vom Musikverein Harmonie mit Wurstsalat und Brot in der Körbeltalhalle Tengen-Büßlingen. | Bild: Uli Zeller

Vorsitzender Lukas Furtwängler berichtet: „Neben Büßlingen und Beuren haben wir unsere Speisen nach Schlatt, Riedheim und sogar Hausen an der Aach verkauft.“ Die Stimmung sei super gewesen. Alle vom Verein hätten mit angepackt und geholfen. Damit nicht so viele verschiedenen Haushalte beteiligt sind, hätten Familien mit jeweils mehreren Mitgliedern angepackt.

Tengen Georg Eichkorn will sich künftig um den Breitensport kümmern und Interessierte für Tennis begeistern Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl es also zwei ähnliche Aktionen in der Tengener Raumschaft gab, hatten doch beide Vereine ein herausragendes Merkmal: In Büßlingen gab es an zwei Tagen neben Wurstsalat noch weitere Speisen zum Abholen. Und von Watterdingen aus wurde der Wurstsalat bis ins Haus geliefert.