Die Vereine haben Corona endgültig hinter sich gelassen. Dies zeigt sich bei den Gesang- und Musikvereinen an der Vielzahl von Konzerten, die derzeit stattfinden. Im Tengener Ortsteil Büßlingen laden der Männergesangverein Liederkranz und der Musikverein Harmonie Büßlingen am Ostersonntag, 9. April, um 19.30 Uhr zum Wunschkonzert in die Körbeltalhalle ein. Das gemeinsame Wunschkonzert findet seit 1995 alle zwei Jahre statt und fiel nur 2021 Corona-bedingt aus.

Seit Wochen bereiten sich die Aktiven mit ihren Dirigentinnen Elisabeth Kreuzer und Antonia Meßmer intensiv auf das Konzert vor. „Wir hatten natürlich auch ein Probewochenende hier in Büßlingen“, sagt Kathrin Dold vom Vorstandsteam des Musikvereins. Unter dem Titel „Sie wünschen – wir singen und musizieren für Sie“ bitten die beiden Vereine Privatpersonen und Firmen, aus 14 Liedern und Musikstücken ihren persönlichen Hit auszuwählen. „Dabei beschränken wir uns nicht nur auf Büßlingen, sondern werben auch um Wünsche von auswärts und in den angrenzenden Schweizer Nachbargemeinden“, berichtet der Vorsitzende des Liederkranzes, Heiner Wetzstein.

Die Schwierigkeiten durch die Pandemie haben die beiden Vereine gut gemeistert. Der Männergesangverein hat keine Austritte zu beklagen, während Lukas Furtwängler vom Vorstandsteam des Musikvereins erzählt: „Wir haben leider zwei Aktive aufgrund von Corona verloren. Das Ende der Corona-Beschränkungen war dann für unsere Dirigentin Antonia eine Art Neustart. Sie hatte sich zuvor wegen ihres Studiums drei Jahre beurlauben lassen.“

Verschiedene Musikrichtungen sind im Programm enthalten. So wird von den Sängern mit Begleitung durch Klavier, Akkordeon und Gitarre der „Griechische Wein“ besungen und Walter Beck ist der Solist in „My Bonny is over the Ocean“. Die 52 Musikerinnen und Musiker sind sicherlich gefordert bei Jacob de Haans zwölf Minuten langer Komposition „Ross Roy“ und nehmen die Besucher mit dem Konzertmarsch Allgäuland mit auf Reisen.