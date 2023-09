Im Bürgerhaus Tengen-Uttenhofen kann jetzt wieder das Bier kalt gestellt werden. Und in Tengen-Talheim können Bürger die Uhrzeit vom golden glänzenden Ziffernblatt am neu sanierten Glockenturm des Rathauses ablesen. Grund dafür ist das Ortschaftsbudget, das den einzelnen Teilorten seit diesem Jahr zusteht. Darüber dürfen sie selbst bestimmen – und es so einsetzen, wie sie den Bedarf sehen. Jedes Dorf hat einen Sockelbetrag von 5000 Euro zur Verfügung – pro Einwohner gibt es dann noch drei Euro obendrauf. „Auch der Kernort erhält ein Budget. Das Ortschaftsbudget ist nicht übertragbar auf das nächste Haushaltsjahr“, erläutert Tengens Kämmerer Tonino Christiani. Es könne also nichts über mehrere Jahre angesammelt werden.

Talheim und Uttenhofen sind die zwei kleinsten Dörfer, die zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst sind. Zusammen liegen sie mit einem Budget von knapp 6000 Euro etwa gleichauf wie Tengen-Weil. Die 6000-Euro-Marke überschreiten die nächstgrößeren Teilorte Beuren, Blumenfeld und Wiechs. Büßlingen und Watterdingen als größte Teilorte liegen zwischen 7000 und 8000 Euro. Das Ortschaftsbudget des Kernorts Tengen beträgt mehr als 9000 Euro.

In den zwei kleinsten Teilorten Uttenhofen (169 Einwohner) und Talheim (117 Einwohner) wird das Geld in diesen Jahren jeweils dafür eingesetzt, die Buswartehäuschen zu streichen, berichtet Robert Mick, Ortsvorsteher der beiden Dörfer. „In Uttenhofen werden in diesem Jahr zudem neue Kühlgeräte fürs Bürgerhaus angeschafft. Eines ist schon da, das zweite kommt noch“, so Mick. Er ist seit 2019 Vorsitzender des Ortschaftsrats Talheim-Uttenhofen. Beide Ortschaften hatten zuvor seit 1994 keinen Ortsvorsteher mehr.

In Talheim werde das Geld auch noch dafür verwendet, um den Brunnen innen zu streichen. Außerdem trägt es im Dorf dazu bei, dass die Bürger besser erkennen können, welche Stunde gerade geschlagen hat. Denn mit dem Ortschaftsbudget wurde auch die Vergoldung des Zifferblattes an der Uhr des renovierten Glockenturms finanziert.