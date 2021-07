von Elisabeth Stauder

„Die erste Kulturveranstaltung seit einem Jahren in Tengen“, freute sich Bürgermeister Marian Schreier. Er hat im Rahmen der Erzählzeit ohne Grenzen zur Lesung von Dana Grigorcea im Bürgerzentrum Linde in Tengen-Büsslingen an die 30 Gäste begrüßt.

„Ich freue mich, dass die Lesungen nun wieder in gewohnter Form (...) stattfinden können und bin sehr gespannt auf Dana Grigorceas politischen Vampir-Roman“, so Schreier. Diese Überschrift zum Buch „Die nicht sterben“ habe er bei Recherchen gefunden.

Dana Grigorcea, 1979 in Bukarest geboren, wohnt mit ihrer Familie in Zürich. Auch sie freute sich, die Leute bei Lesungen wieder spüren zu können. Sie war Journalistin, Radio- und TV-Produzentin und Dozentin für Film an der Zürcher Hochschule für Gestaltung. Neben Romanen schreibt sie für Kinder, Reportagen, Essays und Kolumnen.

Der Dracula in der heutigen Zeit

Die Autorin bestätigte, dass sie sich mit dem Werk „Die nicht sterben“ an den Dracula-Mythos heranwagen wollte. Der Dracula sei überall dort anzutreffen, wo es Blutsauger in der Gesellschaft gebe. Ihr Roman sei eine Geschichte über Klassenunterschiede und soziale Ungerechtigkeiten.

Die von Dana Grigorcea für die Lesung ausgewählten Textstellen gaben Einblick in die Gegenwart und in die Vergangenheit, zurück bis ins 15. Jahrhundert.

In dem Roman kehrt die Hauptfigur nach dem Kunststudium in Paris in den Ort B, eine kleine Ortschaft in der Walachei bei Transsilvanien in Rumänien zurück. Dort hatte sie in ihrer Kindheit bei der Großtante ihre Ferien verbracht. Die Rückkehr nach B ist eine Rückkehr in eine fremd gewordene Welt.

Ungerechtigkeiten werden deutlich

Aufgrund eines tödlichen Wanderunfalls muss in der Familienkrypta Platz geschaffen werden. Dabei wird eine geschändete Leiche entdeckt und das Grab von Vlad dem Pfähler, bekannt als Dracula. Die Protagonistin erkennt, dass sie eine Nachfahrin Draculas ist. Als sie zudem in dem Toten einen Jugendfreund erkennt, beginnt sie die Ungerechtigkeiten im Dorf zu sehen und radikalisiert sich.