1499: Die Eidgenossen kommen und wollen das Städtchen Blumenfeld einnehmen – zunächst ohne Erfolg. Denn bevor sie in die Stadt einmarschieren können, zerspringen ihnen die Waffen. Mit einer neuen Kanone und zusätzlichen Angreifern versuchen sie es erneut. Dieses Mal mit Erfolg.

Die Schweizer plündern das Schloss. Der Name „Kistenfeger“, den die Blumenfelder Narren heute tragen, geht auf jene Plünderung im Mittelalter zurück. Die mittelalterlichen Kistenfeger haben nämlich die Kisten mit Gold, Schmuck und Geschirr leer gefegt.

Ein Haufen Junggebliebener

Das Vorstandsteam der Blumenfelder Kistenfeger wirkt jedoch nicht wie ein Haufen Plünderer. Beim Treffen mit dem SÜDKURIER im Bierkeller von Vorstandsmitglied Walter Nägele treten sie wie jung gebliebene Erwachsene auf, die sich an gemeinsame Streiche erinnern.

Vorstandsmitglied Kerstin Weingärtner etwa berichtet, wie die Kistenfeger in den letzten Jahren coronakonform gefeiert haben. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Strand“ haben sie im Familienkreis Videos gedreht und mit den anderen Narren geteilt.

Mit Hawaiihemd im Schnee

„Den ganzen Tag über sind immer wieder Filme gekommen. Das war schön“, erinnert sie sich. In einem Video ist zum Beispiel Vorstandsmitglied Christoph Stiehl zu sehen, der bei 30 Zentimetern Schnee in kurzen Hosen im Edeka einkaufen geht. Oder Walter Nägele, der im heimischen Garten mit seiner Familie in luftiger Kleidung bei eisigen Temperaturen die Tengener Narrenhymne auf seinem Tenorhorn spielt.

Wenn die Welt sich nicht gerade um Corona dreht, gibt es in Blumenfeld eine zünftige Dorffasnacht mit viel Programm, wie das Vorstandsteam erläutert. Es klingt wie aus einer längst vergangenen Zeit.

Sie sorgen eigentlich für Party im Dorf

Am schmutzigen Donnerstag wird morgens mit Partymusik das Dorf geweckt. Bald wird der Ortsvorsteher im Rathaus abgesetzt. Dann holen die Kistenfeger gemeinsam mit den Büßlinger Narren im Wald die Narrenbäume. Nach einem Essen wird der Baum im Kälbergarten gestellt – und mittags folgt ein Unterhaltungsprogramm im Schloss, bei dem es Sketche, Kaffee und Kuchen gibt.

Der Hemdglonkerumzug gehört genauso dazu wie der Fasnachtsumzug am Sonntag. Und sobald es wieder möglich ist, wollen die Kistenfeger auch wieder am Kärrelerennen in Büßlingen teilnehmen und an ihre Erfolge von früher anknüpfen. „An der Fasnacht in Blumenfeld können alle Blumenfelder und auch Leute aus anderen Orten teilnehmen“, erläutert Christoph Stiehl.

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern

Die kleine Gruppe hat 30 Mitglieder und würde sich über Zuwachs freuen. Dazu Walter Nägele: „Wer bei einem Umzug mitmacht, erlebt dabei eine ganz andere Perspektive. Wir laden gerne dazu ein, mal unverbindlich mit uns mitzulaufen. Egal ob es Einzelpersonen sind oder Familien mit Kindern.“ Melden kann man sich dazu bei Walter Nägele unter der Mobilnummer (0151) 20 22 69 39.