Ärmel hoch, ein kleiner Piks – und schon ist der Patient gegen Covid-19 geimpft. Beim Hausarzt läuft eine Impfung gegen das Corona-Virus relativ unkompliziert für die Patienten ab, erklärt Max Hahn, Mitinhaber der Gemeinschaftspraxis Tengen: „Alle, die zu uns zum Impfen kamen, waren sehr dankbar, dass sie nun endlich geimpft wurden“, fasst er die Rückmeldungen seiner Patienten zusammen.

Patienten und Pandemie Die Tengener hausärtzliche Gemeinschaftspraxis am der Marktstraße ist die einzige Arztpraxis in Tengen und betreut viele Patienten aus Tengen und den umliegenden Ortsteilen von Blumberg, Geisingen und Hilzingen. Aus dem weiteren Umkreis kommen ebenfalls Patienten in die Tengener Gemeinschaftspraxis. Viele der Patienten sind chronische Kranke, die als Hochrisikopatienten und von einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bedroht sind. Die Betreuung solcher Patienten sei eine wichtige Kompetenz von Hausarztpraxen, sagt Hausarzt Max Hahn. Covid19-Fälle in Tengen (Stand 20. April, Quelle: Landratsamt): 97 Fälle insgesamt, elf aktuell infizierte Personen. Bei 18 Personen sind Virusvarianten nachgewiesen.

Die Organisation der Corona-Impfungen in den Praxen sei dagegen sehr aufwendig. Vor allem, weil zur Zeit nur von Woche zu Woche geplant werden könne. „Die Vorbereitung und das Handling des Biontech-Impfstoffs ist sehr aufwendig“, sagt Hahn. Bislang sei donnerstags die Mitteilung gekommen, wieviel Impfstoff die Praxis in der nächsten Woche erhalte.

Spritze angesetzt: Max Hahn stellt eine Impfszene nach.

„Wir haben eine Warteliste, auf die wir von uns aus Patienten gesetzt haben, die wir dann aktiv einladen“, erläutert der Allgemein- und Palliativmediziner. Patienten, die sich von sich aus melden, kämen ebenfalls auf diese Warteliste, wenn sie impfberechtigt seien.

„Viele unserer Hausbesuchspatienten sind nun bereits geimpft“, sagt der Mitinhaber der Praxis. Die Patienten seien hierfür entweder schon in einem Impfzentrum gewesen oder in der Tengener Praxis. Auch beim Tengener Impftag in der Randenhalle seien viele geimpft worden. In den ersten beiden Wochen seien der Tengener Praxis jeweils 78 Einheiten des Biontech/Pfizer-Stoffs geliefert worden. „Für diese Woche rechnen wir mit 24 Impfdosen und 40 von Astrazeneca“, erläutert Hahn. Zugleich freut er sich auf das neue genossenschaftliche Ärztehaus in Tengen. Dazu sagt der Tengener Arzt: „Wir merken jetzt doch sehr, dass unsere räumliche Situation sehr beengt ist. In den zukünftigen Räumen des Ärztehauses der Genossenschaft wäre diese Impfkampagne sicher leichter zu organisieren.“

Die Fahnen hängen am Rathaus auf Halbmast: Am Wochenende gedachte auch Tengen der Corona-Toten. | Bild: Uli Zeller

Max Hahn und seine Kolleginnen zeigen sich froh, dass es auch den Tengener Impftag in der Randenhalle gegeben hat. Dort wurden 206 Personen geimpft, wie die Stadt Tengen auf Nachfrage mitteilte. So seien nun sehr viele der Hochrisikogruppe in Tengen zumindestens zum ersten Mal geimpft und der Kreis der Impfberechtigten könne zunehmend erweitert werden. „Wenn Impfzentren und Hausarztpraxen weiterhin soviel wie möglich impfen und es immer wieder Aktionen wie den Tengener Impftag gibt, sollte es demnächst gelingen, durch das Impfen die Pandemie in Griff zu bekommen“, zeigt sich der Allgemeinarzt zuversichtlich.