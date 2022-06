Heute bringen Mathis, Mira und Ella etwas Besonderes aus dem Kindergarten mit: „Ein Glas Heimat“ steht auf dem Etikett. Im Glas befindet sich Samen für Bienenweide. „Die Kinder können die Bienenweide bei sich zuhause säen“, erläutert Tengens Hauptamtsleiterin Birgit von Glan, die sich für Tengen mit diesem Projekt beim einer Ausschreibung des Förderprogramms „Trägerspezifische innovative Projekte“ (TIP) des Landes Baden-Württemberg beworben hat.

Tengen-Watterdingen Das war kein Lausbubenstreich: Maibaum muss nach Vandalismus gefällt werden Das könnte Sie auch interessieren

„Und gerne können die Samen auch auf öffentlichen Flächen gesät werden“, ergänzt Tengens Bürgermeister Marian Schreier. Die Bienenweide soll wachsen, so wie das Projekt Kids heimatfit sich ebenfalls weiter entwickelt.

Tengen hat den Zuschlag erhalten Das Projekt Das Projekt „Kids heimatfit“ wird im Förderprogramm „Trägerspezifische innovative Projekte“ des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und aus Mitteln des Bundes im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes mit rund 300.000 Euro gefördert. Davon wird auch eine Vollzeitstelle finanziert. Diese besetzt die Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen Martina Jesse. Beim Förderprogramm „Trägerspezifische innovative Projekte“ (TIP) des Landes Baden-Württemberg hat Hauptamtsleiterin Birgit von Glan den Zuschlag nach Tengen geholt. Dabei war wichtig, dass es eine kitaübergreifende Zusammenarbeit bei mehreren Kitas eines Trägers gibt und das Projekt und die Ideen neu sind. In der Flächengemeinde Tengen gibt es vier Standorte mit städtischen Kindertagesstätten: Die KiTas in Tengen, Watterdingen und Büßlingen. Sowie die KiTa Kastanienzwerge im Ärztehaus Tengen. Außerdem sollten die Projekte nachhaltig sein und auf andere Träger übertragbar sein. Aus Mitteln des Bundes im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes wird das Projekt „Kids heimatfit“ mit rund 300.000 Euro voll gefördert. „Wir als Stadt müssen gar nichts dafür zahlen“, betont Birgit von Glan. Beim Projekt werden in den nächsten Wochen für die vier Standorte jeweils zehn Kisten (100x70x65 cm) zu verschiedenen Themen gepackt. Heimatakteure führen dann einzelne Stunden zu ihren Themen durch. Zum Beispiel Pferde, Pflanzenkunde und Prävention. Pro Thema könnten etwa drei Einheiten stattfinden. Diese könnten zum Beispiel alle in einer Woche durchgeführt werden. Oder – je nach Thema – auch aufs Jahr verteilt. Diese Kisten gibt es Klangkiste: Musik und Instrumente (Simone Neidhardt), Schlemmerkiste: Kochen mit einfachen regionalen Produkten (Markus Siebold, Landhaus Waldfrieden) & Krümelkiste: Vom Korn zum Brot (Anja Hartmann), Waldbox: Natur, Forst, Wald, Schwarzwaldverein (Revierförster Tobias Müller, Co-Förster Tim Fuchs und Katja Junker und Matthias Back vom Schwarzwaldverein), Fitte Kiste: Sport (Christina Preter), Starke Kiste: Prävention (Martina Jesse), Gänseblümchen & Co: Pflanzenkunde (Alexandra Korndörfer), Galopp Kiste: Pferde und Landwirtschaft (Larissa Ritzi), Handarbeit: Nähen (Daniela Spälte), Fleißige Bienchen: Von der Tengener Wiese aufs Brot (Andreas von Luckner, Stefan Leichenauer), Feuerwehr: Löschen und mehr (Sebastian Fürst, Tobias Huber, René Simon).

Die Heimatakteure, das sind Personen aus Tengen, bringen sich nun für das Projekt in Position. Beim Pressetermin in der Tengener KiTa konnten bereits Kisten aus Fichtenholz begutachtet werden, die für das Projekt ebenfalls eine wichtige Rolle spielen werden. Sie wurden in der Schreinerei Andreas Löchle im Tengener Teilort Büßlingen gefertigt.

Heimatakteure werden aktiv

Bald sollen die Heimatakteure verschiedene Themen aus dem Sozialraum Tengen in die Kisten packen. Damit kommen Dinge in den Kindergarten, die dort sonst nicht auftauchen. Als Beispiel nennt Birgit von Glan eine Nähmaschine, die in der Kiste von Schneiderin Daniela Spälte aus Tengen-Beuren steckt.

So sehen die Kisten der Aktion Kids heimatfit aus. Sie bestehen aus Fichtenholz und wurden von der Schreinerei Andreas Löchle in Tengen-Büßlingen gefertigt. Es gibt insgesamt 40 Kisten an vier Standorten in Tengen, die voller Heimat für die Kinder der Kita-Einrichtungen stecken. | Bild: Uli Zeller

In der Kiste von Imker Andreas von Luckner sei ein Bienenkorb zu finden. Und ein kleines Haus zum Löschen steckt in der Kiste von Feuerwehrgerätewart Sebastian Fürst, Tobias Huber (Abteilungskommandant Büßlingen-Beuren) und René Simon (Abteilungskommandant Watterdingen-Weil).

Insgesamt vier Kitas beteiligt

Weitere Kisten seien eine Klangkiste, eine Schlemmerkiste und eine Waldbox. Auch Kisten zum Thema Prävention, Pflanzenkunde und Pferde sind dabei. Stationiert sind jeweils zehn Kisten an vier Standorten: In den drei Kindertagesstätten in Tengen, Watterdingen und Büßlingen, sowie in der Kita Kastanienzwerge im Ärztehaus.

Tengen Kätzchen in Not: Wie die Katzenhilfe Radolfzell im Hegau Katzenleid verringern will Das könnte Sie auch interessieren

Da passiert gleich was

Ohne viel Aufwand könnten die Heimatakteure so zu verschiedenen Zeiten des Jahres eine Stunde bei den Kindern gestalten. „Und jedes Mal, wenn die Kisten aufgestellt werden, sehen die Kinder schon: Ah, da passiert gleich was“, erläutert von Glan einen Vorteil des Projekts.

In den nächsten Wochen werden die Kisten gepackt. „Wir helfen dabei, die Kisten zu packen, das erforderliche Material zu besorgen und alles vorzubereiten. Und wir unterstützen auch bei der Durchführung“, erläutert Erzieherin und Fachwirtin Martina Jesse. Das Projekt soll dann in Zukunft dauerhaft in den Kitas durchgeführt werden.

Speziell auf Tengen zugeschnitten

Das Projekt sei speziell zugeschnitten auf Tengen, betont Hauptamtsleiterin Birgit von Glan: „Wir sind keine Großstadt, in der die Kindergartengruppe schnell mit der Straßenbahn ins Haus der kleinen Forscher fahren kann“, fasst sie die Bedürfnisse der Flächengemeinde mit acht Teilorten zusammen. Sobald man in Tengen etwas unternehmen wolle, müsste man viele Eltern für Fahrdienste einbinden.

Im Büro von Fachwirtin Martina Jesse, links neben Hauptamtsleiterin Birgit von Glan, wird das Projekt Kids heimatfit organisiert. Mit Hilfe von Menschen aus Tengen, sogenannte Heimatakteuren, soll den Kindern der vier Kitas Wissenswertes aus ihrem Heimatort nähergebracht werden. | Bild: Uli Zeller

Tengens Bürgermeister Marian Schreier hob hervor, dass in Kindertagesstätten der Aspekt der Bildung immer wichtiger würde und das Projekt diesen Anspruch erfülle. Zudem werde es immer wichtiger, multiprofessionelle Teams zu bilden: „In Tengen greifen wir hierzu auf Leute aus der Dorfgemeinschaft zurück“, so Schreier.

Tengen-Blumenfeld Die Geschichte eines Schlosses Das könnte Sie auch interessieren

Wenn die Bienenweide von Mathis, Mira und Ella blüht, werden, wenn alles so klappt, wie die Verwaltung es sich vorstellt, hoffentlich auch schon die ersten Pflänzchen der Heimatakteure in den Herzen der Tengener Kinder aufgehen.