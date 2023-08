Für eine Schrecksekunde war es wohl zu brenzlig: Geistesgegenwärtig hat ein Zeuge am Freitagabend Schlimmeres verhindert. Der Mann hat einen brennenden Kinderwagen aus einem Wohnhaus gezogen, wie die Polizei am Montag mitteilt. Andernfalls hätte es durchaus zu einem Großbrand kommen können.

Täter zündelt gegen 22 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend laut Polizei den Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Tengen gelegt. Gegen 22 Uhr soll er einen neben einer Wohnungstür stehenden Kinderwagen angezündet und sich anschließend entfernt haben. Nur durch das schnelle Einschreiten des Zeugen, der den brennenden Wagen vor das Gebäude brachte, sei Schlimmeres verhindert worden, heißt es im Polizeibericht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun weitere Zeugen, die am Freitagabend Verdächtiges im Bereich des Mehrfamilienhauses in der Marktstraße 19 beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 07531 9950.