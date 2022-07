Benny Fischer hat es bewiesen. Mit seiner Frau Imke und Sohn Raik. An einem heißen Julitag präsentieren sie sich den Weiler Neu- und Mitbürgern im Bürgerhaus. Und zwar in voller Montur als Weiler Narren „Buschelewiiber“.

Wenn sie die Masken übergezogen haben, fällt gar nichts auf. Aber wenn sie diese mal unter dem Arm tragen, kann man die Schweißperlen auf der Stirn deutlich erkennen. Wer bei dieser Hitze in voller Montur auftritt, zeigt deutlich: Hier gibt es Menschen, denen das Vereinsleben wirklich wichtig ist.

Und sie sind nicht die einzigen, die zugunsten der Allgemeinheit schwitzen. „Weil bietet eine unglaubliche Vielfalt für so eine kleine Ortschaft“, äußert sich Ortsvorsteher Roland Meßmer über die unterschiedlichen Gruppen, Vereine und Aktionen in Tengen-Weil.

Neben den Narrenfreunden gebe es auch noch die Schlepperfreunde – und alle zwei Jahre ein Dorffest. Und da kommt auch ein kleiner Appell an die Neubürger durch den Ortsvorsteher: „Wir brauchen eigentlich jede helfende Hand.“

Benny Fischer und Sohn Raik zeigen beim Neubürgerempfang in Tengen-Weil, was es mit den Narren Buschelewiiber auf sich hat. In voller Montur treten sie an diesem heißen Sommertag auf. Hier mit Buschele-Messern, um die vor ihnen liegenden Buschele auf die richtige Größe zu bringen. | Bild: Uli Zeller

Schweiß produziert auch die Sportgruppe Weil, die sich den Neubürgern vorstellt. Seit bald 30 Jahren treffen sich die Turner in unterschiedlichen Altersgruppen und halten sich fit.

Auch bei der Feuerwehr geht es oft heiß her. Die Feuerwehr sei zusammen mit dem Tengener Teilort Watterdingen in einer Abteilung zusammengefasst, berichtet der stellvertretende Abteilungskommandant Sven Lindemann. Und weiter erklärt er: „Ich lebe seit 13 Jahren in Weil. Wenn man im Dorf ankommen will, sind Vereine das Beste. Jeder wird mit offenen Armen empfangen.“

Ein Teil des gemischten Chores Weil singt beim Neubürgerempfang im Bürgerhaus in Tengen-Weil. Vorsitzender Peter Rendler freut sich darüber, dass das Vereinsleben wieder an Fahrt aufnimmt. Es soll auch wieder ein Konzert geben. | Bild: Uli Zeller

Gisela Pfeiffer stellt das Soziale Netzwerk Watterdingen-Weil „Sonne“ vor. Der Verein biete unter anderem Fahrdienste und Begleitung für Ältere und Hilfsbedürftige an, so Pfeiffer. Peter Rendler, Vorsitzender des gemischten Chors, freut sich, dass das Vereinsleben jetzt wieder an Fahrt aufnimmt. „Wir planen sogar wieder ein Konzert“, berichtet er gegenüber dem SÜDKURIER.

Der Probenbesuch nehme jetzt langsam wieder zu. Besonders auch deshalb, weil der Chor wieder auftrete. Und kaum hat er es ausgesprochen, wird er nach vorne gerufen. Denn der Chor singt nun sein nächstes Stück.