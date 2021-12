Die Blasmusik war von Weitem zu hören und lockte einige Tengener an die sechs Orte, an denen die Stadtkapelle ihre Adventslieder vortrug. Doch die meisten Zuhörer freuten sich bei dem regnerischen Heiligabendwetter von zuhause aus über die Auftritte der etwa 25 Musiker, die sie mit Liedern wie „O du fröhliche“, „Leise rieselt der Schnee“ oder „Tochter Zion“ überraschten.

„Ziemlich durchgefroren“

„Es hat sich gelohnt, auch wenn bei der letzten Station in der Hinterburg einige Musiker ziemlich durchgefroren waren“, berichtet Dirigent Gottfried Hummel. Gemeinsam hätten die Musiker zuvor intensiv geprobt. „Ziel war es, zu den Menschen zu kommen, wenn diese schon nicht zu uns in die Konzerte kommen können“, so Hummel.

Sehr emotional sei zum Beispiel der Auftritt am Pflegeheim Servicehaus Sonnenhalde gewesen. „Viele Seniorinnen und Senioren haben am Fenster gelauscht. Wir haben ihnen die Freude an unserer Musik richtig angemerkt. Einige hatten Tränen der Rührung in den Augen.“ Diese Freude habe sich auf die Musiker übertragen und ihnen Rückenwind für die weiteren Platzkonzerte gegeben.

Nach einem Jahr ohne Livemusik habe es allen gut getan, wieder einmal Musik zu machen und zu hören. Das Fazit des Dirigenten: „Weihnachtslieder zu spielen ist ein schöner Auftrag – aber in diesem Jahr war es etwas Besonderes und Glücklich machendes!“