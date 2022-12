Es ist kein Fleck und kein Kratzer drauf zu sehen. Nicht selbstverständlich für das Sofa einer Kindertageseinrichtung. Die Sitzmöbel in Watterdingen sind nämlich ganz neu. Und sauber könnten sie auch eine Weile bleiben.

Denn Sessel und Sofa in Kindergröße wurden speziell für den Bedarf von Kindern gefertigt – abwischbar, strapazierfähig und nicht entflammbar. Daher waren sie auch entsprechend teuer. Sie hätten die finanziellen Mittel der Kita Watterdingen gesprengt. Aus diesem Grund war die Einrichtung einmal mehr froh, dass der Förderverein unter die Arme gegriffen hat, wie Kita-Leitung Nicole Lehmann-Wagenknecht berichtet.

Mit Spenden Wertschätzung zeigen

„Wir wollen die Kinder unterstützen und unsere Wertschätzung gegenüber den Erzieherinnen ausdrücken“, beschreibt die erste Vorsitzende Tanja Meßmer die Motivation des Fördervereins. Der knapp 40 Mitglieder starke Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Und man freue sich immer über weitere Mitglieder oder Spenden, so die Vorsitzende. So unterstütze der Verein eine Aktion für bewusste Kinderernährung – und steuere einen großen finanziellen Beitrag dazu bei, dass die Einrichtung einmal in der Woche eine Kiste mit frischem Obst und Gemüse erhalte – sowie Joghurt und Milch.

Verein hat schon viel ermöglicht

Die zweite Vorsitzende Simone Zimmermann erklärt: „Wir finanzieren auch Geschenke und Überraschungen für die Kinder.“ So sei ein Weihnachtsgeschenk für die Einrichtung geplant, von dem aber noch nichts verraten werden dürfe. Außerdem finanziere der Verein Turnbeutel, die es als Geburtstagsgeschenk gibt.

Auch Kreidemarker, eine Leuchttafel, ein Insektenhotel, Bügelperlen, und einen Straßenteppich hat der Verein bezahlt. „In diesem Jahr hat der Förderverein wieder die St. Martinsgänse für alle Watterdinger Kitakinder gespendet“, fügt Lehmann-Wagenknecht hinzu.

Die Vorschulgruppe „Wackelzähne“ bekommt vom Verein am Übernachtungsabend am Ende der Kindergartenzeit Essen nach Wunsch spendiert – etwa Pizza oder Pommes. Sollte dies auf dem neuen Sofa gegessen werden, sieht man vielleicht doch bald schon die ersten Flecken.