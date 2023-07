Das hat es noch nie gegeben. Wenn man das Wort Aufsitzrasenmäherumzug in eine Suchmaschine im Internet eingibt, werden einem derzeit zwar zahlreiche Seiten vorgeschlagen. Aber es findet sich auf die Schnelle nicht das, was in Watterdingen jetzt stattfinden soll. Das 22 Zeichen lange Wortungeheuer steht für ein Spektakel, das beim diesjährigen 18. Watterdinger Dorffest zum ersten Mal stattfinden soll. Und zwar gleich zweimal, einmal am Samstag und einmal am Sonntag.

Das komplette Dorffest-Programm In Watterdingen wird vom 8. bis 10. Juli gefeiert. Am Samstag geht es um 16.30 Uhr los. Zur Eröffnung begrüßt Ortsvorsteherin Jennifer Maier, danach gibt es einen Festumzug ohne Prämierung. Um 18 Uhr ist Show-Turnen der TuG angesagt, um 20 Uhr musikalische Unterhaltung auf der Festbühne mit La Bella. Am Sonntag startet das Dorffest um 11 Uhr zur Festöffnung erneut mit einem Show-Turnen der TuG. Um 14 Uhr soll der erste Watterdinger Aufsitzmäherumzug mit Prämierung durchs Dorf fahren. Musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein gibt es den ganzen Tag im Festzelt ebenso wie Kinderschminken und eine Hüpfburg vor dem Zelt. Um 15 Uhr zeigt die Leistungsriege der TuG Watterdingen, was sie drauf hat. Der Montag startet um 16.30 Uhr mit dem traditionellen Handwerkervesper mit Bierabend beim Musikverein. Eine Anmeldung zum Aufsitzmäherumzug ist bei Ortsvorsteherin Jennifer Maier per E-Mail möglich an: umzug-watterdingen@gmx.de (zel)

„Schon seit längerer Zeit haben wir uns einen Aufsitzmäher-Wettbewerb überlegt. Jetzt setzen wir ihn um“, erklärt der ehemalige Ortsvorsteher Josef Gräble als Umzugsplaner: Die schönsten und originellsten Modelle sollen prämiert werden. Stefan Armbruster, ebenfalls ehemaliger Ortsvorsteher und jetzt als Umzugsplaner aktiv, ergänzt: „Dabei kommt es nicht auf Schnelligkeit der Aufsitzmäher an, sondern auf Originalität.“ Eine Anmeldegebühr koste die Teilnahme nicht, ein Motto oder Thema gebe es ebenfalls nicht – jeder könne seiner Phantasie freien Lauf lassen. Eine Anmeldung ist erwünscht, allerdings könnten auch noch Kurzentschlossene teilnehmen. Beide sind gespannt, wie die Aufsitzmäher dekoriert werden. Die Zuschauer freuen sich über originelle Motive. Für die Siegerfahrzeuge winken Tankgutscheine für Fahrzeug und Fahrer, Geldpreise und vieles mehr.

Preise für besonders geschmückte Mäher

Auch Besuch aus Berlin hat sich zum Dorffest angekündigt: Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) wird am Samstag zu Gast sein. Bürgermeister Selcuk Gök wird die Veranstaltung im größten Tengener Teilort erst am Sonntag besuchen können, da er am Samstag mit einem Komitee aus dem kleinsten Tengener Teilort zum Talheimer Treff fährt.

Nur mit einem Plakat auf ihr Dorffest hinzuweisen ist den kreativen Watterdingern zu wenig. Daher setzen sie wieder die Ortsmitte in Szene und laden jetzt nach vier Jahren Pause wieder zum Dorffest ein..Bild: Uli Zeller

Neben dem neuen Aufsitzmäherumzug bleiben viele Klassiker des Dorffestes erhalten. „Ein Klassiker des Dorffestes ist die Hüpfburg und der Kölsch-Stand der Feuerwehr“, so Jennifer Maier. Auch, dass eine Band am Samstagabend auftritt, ist seit langem so. In diesem Jahr übernimmt der Narrenverein Kaffee und Kuchen, da der Kirchenchor und die katholische Frauengemeinschaft sich aufgelöst haben. Zusätzlich macht der NV einen Weinstand, dies sei auch neu, so Jennifer Maier auf Nachfrage. Parken könne man an der Biberhalle.

Neustart nach vier Jahren Pause

Die Watterdinger sind das Warten auf das Dorffest schon ein bisschen gewöhnt. Denn es findet nur alle zwei Jahre statt. Diesmal war die Wartezeit doppelt so lang. Denn aufgrund der Corona-Pandemie fiel das Dorffest im Jahr 2021 aus. Entsprechend scheint nun aber auch die Vorfreude auf das Fest doppelt so groß zu sein.

Beim Dorffest im größten Tengener Teilort Watterdingen sieht man, wie viel dabei herauskommen kann, wenn alle Vereine wie selbstverständlich mit anpacken. Beim Aufzählen der Leistungen reicht Ortsvorsteherin Jennifer Maier ein Atemzug bei Weitem nicht aus. „Der Musikverein ist für das große Festzelt und die musikalische Unterhaltung zuständig“, erklärt sie. Der SV Watterdingen biete Pizza, Bierwagen und Getränke – und der Narrenverein Cocktailbar, Weinbar und Crêpes. „Die Feuerwehr bietet ein großes Zelt mit zünftigem Essen und Kölsch-Stand.“ Als Beispiel eines engagierten Helfers nennt sie Daniel Steidle von der Feuerwehr, der für die Werbung zuständig sei, alles wisse und organisiere. „Die Turn- und Gymnastikgruppe hat keinen Stand, führt aber zweimal das Show-Turnen auf“, berichtet die Ortsvorsteherin. Die jugendlichen Mädels werden wahrscheinlich Fingernägel bemalen, Haare flechten oder Ähnliches. Der Förderverein des Kindergartens organisiert eine Tombola. Sie werden Lose verkaufen und der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Alle Vereine betreuen die Hüpfburg am Sonntag. „Das ist nur mit vielen Helfern möglich, die es in Watterdingen zum Glück gibt. So eine tolle Gemeinschaft ist sehr wertvoll, da können wir uns wirklich glücklich schätzen“, bringt Maier ihren Dank gegenüber den Vereinen zum Ausdruck.